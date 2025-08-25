⏬ NATGAS cae casi un 2%

Los precios del gas natural cierran la brecha de rollover en medio de expectativas de una caída significativa de la demanda

El gas natural continúa con las fuertes caídas que comenzaron la semana pasada. Observamos un pequeño rebote tras el rollover, pero el viernes los precios del gas reanudaron su caída debido a nuevos pronósticos que señalan un enfriamiento claro a finales de agosto y comienzos de septiembre. La producción récord de gas en EE. UU. y las exportaciones por debajo de capacidad, con un superávit, han permitido una fuerte reconstrucción de inventarios, incluso con un consumo de gas ligeramente superior al promedio. En este punto, existe la posibilidad de que la demanda caiga por debajo de los niveles normales, lo que permitiría un aumento aún mayor de los inventarios de gas.

Las temperaturas en gran parte de Estados Unidos se esperan por debajo de lo normal en el cambio de agosto a septiembre.



Fuente: Bloomberg Finance LP, NOAA

Tras un período de alto consumo de gas por parte de las plantas eléctricas (gráfico central), el consumo está regresando a valores promedio, y existe la posibilidad de que caiga por debajo del promedio de 5 años, lo que permitiría una acumulación más rápida de inventarios en las próximas semanas.



Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El precio del gas ha cerrado completamente la brecha que surgió tras el cambio del contrato de futuros de septiembre al de octubre. El precio está probando los recientes mínimos locales del 19 y 20 de agosto, que fueron los niveles más bajos desde noviembre pasado. Si no se produce un repunte significativo de la demanda o una caída de la producción, los participantes del mercado se centrarán cada vez más en el nivel de 2.5 USD/MMBTU, aunque también han aparecido pronósticos que apuntan a que el gas podría caer hasta 2 USD si la fuerte sobreoferta continúa en los próximos meses. Vale la pena recordar, sin embargo, que el contrato de noviembre (el siguiente al actual) se negocia alrededor de 3.11 USD, unos 40 centavos más alto.

Fuente: xStation5

