⏬ NATGAS cae más de un 2%

Las previsiones que indican un calentamiento significativo provocan una caída de los precios del gas Los precios del gas han perdido casi todo el salto de precios que se produjo a principios de esta semana. Los precios del gas abrieron cerca de $3,3/MMBTU a principios de esta semana, pero hoy la brecha alcista se cerró y los precios están probando alrededor de $3,0/MMBTU. El aumento del precio del gas desde principios de esta semana estuvo relacionado con un consumo bastante importante de gas en EE.UU. No se puede descartar que los precios vuelvan a experimentar una presión alcista cuando se publiquen los datos de inventarios el jueves. Por otro lado, las previsiones para las próximas semanas indican temperaturas significativamente más altas de lo habitual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la segunda quincena de diciembre las temperaturas deberían subir a niveles superiores a los habituales. Fuente: NOAA El número de grados día de calefacción en EE.UU. ha disminuido considerablemente, tras un fuerte aumento a principios de este mes. Esto significa que la demanda de calefacción está disminuyendo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio está cayendo hoy hasta el nivel de 3 $/MMBTU y se está cerrando el diferencial que se formó a principios de esta semana. Aunque la estacionalidad indica caídas en la segunda parte de diciembre, no se puede descartar una reactivación el jueves, cuando se publicarán los datos de inventarios. El consumo de gas de los últimos días sugiere que la disminución de los inventarios de la semana anterior y actual puede ser ligeramente mayor que lo estándar. Al mismo tiempo, cabe recordar que los inventarios de gas en EE.UU. se encuentran actualmente en su nivel más alto en cinco años, por lo que no debería haber preocupación por el consumo excesivo de gas durante el invierno. Fuente: xStation5

