⏬NATGAS cae por debajo de los 4 $

El clima más cálido en EE. UU. desencadena una corrección del 6 % en NATGAS Los futuros de gas natural de EE. UU. están cayendo más del 6 % al final de la semana, superando el umbral de 4 $/MMBTU, ya que las temperaturas más suaves reducen la demanda de calefacción. La caída se produce cuando los pronósticos apuntan a una moderación en la reciente ola de frío en las principales regiones de calefacción. La demanda se ha suavizado, alineándose con el promedio de 5 años en los últimos dos días. Si bien los pronósticos a corto plazo aún indican temperaturas por debajo del promedio, no alcanzan los mínimos extremos observados a principios de este mes. Las expectativas son de un regreso a las normas estacionales o por encima de ellas para fines de enero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La próxima renovación del contrato también está ejerciendo presión a la baja, con un impacto estimado de 60 centavos debido a la actual contráctil a corto plazo en la curva de futuros. En los niveles actuales, NATGAS enfrenta el riesgo no solo de romper por debajo del soporte clave de la media móvil de 15 días, sino también de potencialmente probar la media móvil de 60 días.

