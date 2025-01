NATGAS cae un 6% 📉

馃毃 El Gas Natural borra las alzas de la semana pasada Los contratos de futuros basados 鈥嬧媏n el gas natural estadounidense cayeron casi un 6% durante la sesi贸n de hoy, borrando las ganancias significativas impulsadas a principios de esta semana por los nuevos pron贸sticos meteorol贸gicos que predicen una posible ola de fr铆o en el este de EE. UU. A pesar de las ganancias recientes y la tendencia alcista a mediano plazo en NATGAS, los niveles generales de existencias en el territorio continental de EE. UU. se mantienen cerca de una desviaci贸n est谩ndar por encima del rango de reservas de 5 a帽os, lo que podr铆a limitar el potencial de aumentos excesivos de precios de este producto b谩sico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n el informe m谩s reciente de la EIA, los inventarios de NATGAS cayeron m谩s d茅bilmente de lo esperado (-116 bcf frente a la estimaci贸n de -127). Fuente: Bloomber Finance L.P. NATGAS H4 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation 5 聽

