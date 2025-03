NATGAS extiende ganancias tras el rollover impulsado por el frío en la costa este de EE.UU.

Los futuros de gas natural Henry Hub (NATGAS) en EE.UU. suben hoy tras el cambio de contrato, impulsados por flujos récord de gas a instalaciones de exportación de GNL, previsiones de clima más frío en la costa este de EE.UU., una disminución en la producción y un aumento en la demanda. Actualmente, las reservas de gas en EE.UU. siguen aproximadamente 12 % por debajo de los niveles normales para esta época del año, tras las olas de frío extremo en enero y febrero , que obligaron a las empresas a recurrir significativamente a los inventarios.

siguen aproximadamente para esta época del año, tras las , que obligaron a las empresas a recurrir significativamente a los inventarios. Según datos de LSEG , la producción de gas natural en los 48 estados contiguos de EE.UU. aumentó a 105,8 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd) a principios de marzo, frente a los 105,1 bcfd en febrero. Sin embargo, el martes se esperaba que la producción diaria cayera hasta 2,7 bcfd , alcanzando un mínimo de tres semanas en 104,1 bcfd .

, la en los aumentó a a principios de marzo, frente a los en febrero. Sin embargo, el martes se esperaba que la , alcanzando un mínimo de tres semanas en . Se estima que la demanda de gas en EE.UU., incluyendo exportaciones , subirá de 107,4 bcfd a 110,5 bcfd la próxima semana, con LSEG revisando al alza su pronóstico del lunes .

, subirá de la próxima semana, con . El volumen de gas enviado a los ocho mayores terminales de exportación de GNL en EE.UU. aumentó a un promedio de 15,7 bcfd a principios de marzo, superando el récord anterior de 15,6 bcfd en febrero. Las condiciones meteorológicas en EE.UU. se mantendrán cerca de los niveles estacionales hasta el 2 de abril. Sin embargo, las últimas revisiones de pronóstico de la NOAA indican un descenso de temperatura en la costa este y el centro del país, mientras que en la costa oeste se espera un aumento significativo de temperaturas. En esta etapa de la temporada, la tendencia de enfriamiento en el centro y este de EE.UU. es más significativa en términos de demanda de gas, debido a la mayor densidad de población y a una temporada de calefacción más intensa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance, NOAA El repunte del precio del gas se detiene en una zona de resistencia clave El rally en los precios del gas se ha pausado hoy en una zona de resistencia significativa, definida por reacciones previas del precio. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "