NATGAS sube más del 5% y revierte la caída de ayer 📈

Los futuros de gas natural Henry Hub (NATGAS) suben más del 5% en la sesión de hoy, revirtiendo la venta masiva registrada ayer. Si bien no hay un catalizador único claramente identificable detrás del repunte, varios factores parecen estar contribuyendo al impulso alcista. Entre ellos se destaca el aumento en los precios del gas en Europa, impulsado por el conflicto en curso en Ucrania, especialmente tras la reciente conversación entre Trump y Putin, que claramente no sugiere una reanudación de los suministros de gas ruso hacia Europa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, la oferta limitada desde Noruega, principal exportador de gas de la región, está ejerciendo presión adicional. Debido a trabajos de mantenimiento, los flujos de gas noruego han disminuido hoy y es casi seguro que seguirán cayendo mañana, lo cual sostiene el sentimiento alcista actual. Por otro lado, las previsiones meteorológicas en EE. UU. no aportan catalizadores significativos, y las actualizaciones recientes de los mapas climáticos de la NOAA favorecen más bien una presión bajista sobre los precios del gas—un escenario que el mercado descontaba en la sesión de ayer. NATGAS (Intervalo H1) En el gráfico de corto plazo, el camino de menor resistencia sigue siendo bajista, y los precios están poniendo a prueba el nivel clave de 3,26 USD. Una ruptura por encima de 3,27 USD podría señalar un intento de regreso hacia la zona de 3,40 USD y, potencialmente, marcar un cambio de tendencia. Fuente: xStation5

