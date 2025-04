Negociaciones arancelarias — actualización del mercado 🔎

En la apertura de la sesión estadounidense, se observan alzas dinámicas. Los índices ya suben entre un 3,50% y un 4,00%. El optimismo está impulsado por información “excepcionalmente” positiva transmitida por representantes de la administración de EE. UU. respecto a las negociaciones comerciales. Actualización por temas Política comercial de EE. UU. y aranceles El asesor principal de la Casa Blanca, Hassett, enfatizó que EE. UU. dará prioridad a sus socios comerciales clave, especialmente aliados como Japón y Corea del Sur, en las próximas negociaciones arancelarias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Señaló que Trump está enfocado en lograr un comercio justo y recíproco, y evaluará las ofertas de los países en ese contexto. Se está preparando un plan que será presentado a Trump, detallando el cronograma y los participantes de las conversaciones. Mientras tanto, Corea del Sur ha declarado claramente que no se unirá a China en la oposición a los aranceles de EE. UU. Trump confirmó estas prioridades, reportando un diálogo positivo con Corea del Sur y expresando optimismo sobre las próximas conversaciones con China. Trump anunció que un equipo de Corea del Sur ya está en camino a EE. UU. y elogió la llamada telefónica con el presidente interino de ese país. El Primer Ministro británico Starmer declaró su apoyo a la producción nacional de acero y una aceleración de los esfuerzos para reducir barreras comerciales. Negociaciones con China Hassett y Trump enfatizaron repetidamente que China es el principal foco de la política comercial de EE. UU. Trump espera una llamada desde Pekín y afirma que China “realmente quiere llegar” a un acuerdo. Política energética y carbón La administración estadounidense promueve el uso del carbón en la energía y la industria. Las nuevas regulaciones respaldan el uso del carbón en centros de datos de IA y contemplan reconocer el carbón utilizado en la producción de acero como materia prima crítica. Las agencias federales también deberán priorizar las concesiones de explotación de carbón en tierras federales. Trump también abordó el tema de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de EE. UU. durante su conversación con el presidente interino de Corea del Sur. Por su parte, la secretaria de Energía de EE. UU., Wright, visitará Medio Oriente para promover inversiones estadounidenses en el sector energético.

