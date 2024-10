Nike anuncia nuevo CEO y el precio de las acciones alcanza máximos locales 📈

Nike est谩 en camino de cerrar una brecha de precios despu茅s de casi tres meses provocada por un descuento de acciones luego de los resultados del 1T24 de la compa帽铆a y una rebaja de la previsi贸n de beneficios de la compa帽铆a para el pr贸ximo a帽o fiscal. Hoy, el precio de las acciones de la compa帽铆a ha subido m谩s del 7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El precio de las acciones de Nike ha subido m谩s del 7%, alcanzando su nivel m谩s alto desde el informe de beneficios del 1T24. Fuente: xStation5 El impulso para el aumento de la compa帽铆a en la sesi贸n de hoy es la noticia de un cambio de CEO. Despu茅s de cuatro a帽os, John Donahoe, durante cuyo mandato Nike alcanz贸 los niveles m谩s altos de capitalizaci贸n de mercado, pero tambi茅n cay贸 m谩s del 54% de sus m谩ximos, est谩 renunciando a su cargo. La decisi贸n de cambiar al CEO parec铆a muy necesaria para la empresa. Con la creciente competencia y el debilitamiento de la posici贸n de Nike en el mercado, as铆 como la cada vez m谩s evidente falta de innovaci贸n de productos de la empresa, las preocupaciones de los inversores comenzaron a materializarse en el precio de las acciones de la empresa. Desde principios de a帽o hasta el m铆nimo de agosto, Nike ha bahado m谩s de un -34%, e incluso despu茅s del salto de precio de hoy, la acci贸n todav铆a cotiza casi un 20% por debajo de principios de 2024. La elecci贸n de Elliott Hill, por un lado, puede parecer sorprendente debido a la falta de "conocimiento de los medios" del nuevo CEO, ya que pr谩cticamente no ha hecho apariciones en el espacio p煤blico. Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa, la elecci贸n parece muy justificada, ya que Elliot Hill es un verdadero veterano entre los empleados de Nike. Pas贸 32 a帽os en la empresa antes de irse en 2020. Durante ese tiempo trabaj贸 en puestos directivos tanto en las divisiones de Am茅rica del Norte como de Europa. Seg煤n informes de los medios, era uno de los candidatos esperados para asumir el papel de CEO de Nike ya en 2020, antes de que el puesto fuera otorgado a John Donahoe. El regreso de Elliott Hill se est谩 leyendo como un paso hacia el regreso de Nike a sus h谩bitos, tradiciones y estrategias anteriores. En los 煤ltimos cuatro a帽os, Nike ha cambiado mucho su estrategia y, si bien esto parec铆a un buen movimiento al principio, con el tiempo, las "mejoras" posteriores han llevado a un deterioro de los resultados finales de la empresa. La reacci贸n en las acciones de Nike no es el primer aumento en el precio de las acciones despu茅s de la noticia del cambio de CEO. La 煤ltima vez que se vio un movimiento tan fuerte en las acciones de Starbucks fue a mediados de agosto, cuando las acciones de la compa帽铆a se dispararon un 22% despu茅s de la noticia de que Brian Niccol (ex CEO de Chipotle) 鈥嬧媓ab铆a asumido el nuevo cargo. Desde entonces, Starbucks ha subido m谩s del 6% m谩s.

