Nike cae un 6% tras retirar sus proyecciones y no alcanzar los ingresos trimestrales 📉

Nike (NKE.US)聽cae casi un 7% en la sesi贸n previa al mercado de hoy, ya que los inversores se sintieron decepcionados por no alcanzar los ingresos del primer trimestre de 2024/2025 y por retirar las proyecciones para todo el a帽o. La empresa tambi茅n pospuso el muy esperado "D铆a del inversor", programado para noviembre, mientras se prepara para un nuevo director ejecutivo. Debido al cambio inminente, Nike decidi贸 retirar las previsiones para el a帽o fiscal; ahora quiere proporcionar unas previsiones trimestrales "para el resto del a帽o". Ingresos : 11.590 millones de d贸lares frente a los 11.650 millones de d贸lares previstos y los 12.940 millones de d贸lares del a帽o anterior, un 10% menos que el a帽o anterior

: 11.590 millones de d贸lares frente a los 11.650 millones de d贸lares previstos y los 12.940 millones de d贸lares del a帽o anterior, un 10% menos que el a帽o anterior Beneficios por acci贸n : 0,70 d贸lares frente a los 0,52 d贸lares previstos. y $0,94 el a帽o anterior) (resultado neto de $1.050 millones frente a $1.450 millones el a帽o anterior) un 28% menos que el a帽o anterior

: 0,70 d贸lares frente a los 0,52 d贸lares previstos. y $0,94 el a帽o anterior) (resultado neto de $1.050 millones frente a $1.450 millones el a帽o anterior) un 28% menos que el a帽o anterior Margen bruto: 45,4% frente al 44,4% esperado por Street Account, un 1,2% m谩s que el 44,2% del trimestre anterior El negocio de Nike se est谩 desacelerando Las ventas en Nike Direct bajaron un 12% interanual y Nike Digital casi un 20% anual. Las ventas en las tiendas Nike aumentaron un 1% interanual, pero las ventas al por mayor bajaron un 7%, lo que sugiere que pueden necesitarse m谩s descuentos para vender inventarios. La empresa registr贸 una expansi贸n del margen bruto del 1,2% hasta el 45,4%, impulsada por menores costes y acciones de fijaci贸n de precios. La tasa impositiva efectiva fue mucho m谩s alta interanual, un 19,6% frente al 12% del a帽o anterior, lo que elev贸 los costes. Los gastos de venta, generales y administrativos bajaron ligeramente, un 2% interanual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Resultados muy d茅biles de Am茅rica del Norte (un mercado importante de la empresa) con ingresos que bajaron un 11% y ventas en tiendas que bajaron un 1% interanual (Nike Direct y Nike Digital bajaron un 11% y un 15% respectivamente). Adem谩s, las ventas en EMEA cayeron un 12% interanual, mientras que los ingresos de la Gran China cayeron un 3% interanual (Nike Direct baj贸 un 16% y Nike Digital baj贸 un 34% interanual). Los ingresos de APLA fueron bastante fuertes en comparaci贸n con otros mercados, con 'solo' un 2% interanual y un 9% m谩s de ventas en las tiendas NIKE. Nike, informada sobre las d茅biles ventas en la marca Jordan, ahora espera ca铆das continuas en su negocio de estilo de vida para hombres y mujeres.

Adem谩s, las ventas en EMEA cayeron un 12% interanual, mientras que los ingresos de la Gran China cayeron un 3% interanual (Nike Direct baj贸 un 16% y Nike Digital baj贸 un 34% interanual). Los ingresos de APLA fueron bastante fuertes en comparaci贸n con otros mercados, con 'solo' un 2% interanual y un 9% m谩s de ventas en las tiendas NIKE. Nike, informada sobre las d茅biles ventas en la marca Jordan, ahora espera ca铆das continuas en su negocio de estilo de vida para hombres y mujeres. Nike espera entre un 8 y un 10% de ingresos en el segundo trimestre de 2025, con un margen que baja aproximadamente un 1,5% y SG&A sin cambios interanuales; tasa impositiva efectiva de dos d铆gitos altos. La empresa inform贸 sobre un crecimiento de "dos d铆gitos" en las ventas de nuevos productos de calzado (f煤tbol global, calzado para correr); Fuerte crecimiento en el modelo Pegasus 41 (crecimiento interanual de alrededor del 15 %), se declararon fuertes pedidos para la primavera de 2025. Sin embargo, la demanda de la Gran China sigue siendo lenta, con una desaceleraci贸n en el mercado estadounidense y las ventas minoristas por debajo de las expectativas (problema de inventarios, presi贸n sobre los descuentos). Nike (intervalo D1) Las acciones de Nike reaccionaron con una ca铆da (hoy) despu茅s de alcanzar la resistencia EMA200 (l铆nea roja). Las cotizaciones actuales previas a la comercializaci贸n sugieren una apertura a $83 por acci贸n, todav铆a casi un 20 % m谩s alta que los m铆nimos de varios a帽os en el nivel de $70. Fuente: xStation5 Paneles financieros de Nike Dada la desaceleraci贸n del negocio de la empresa (ventas en ca铆da, beneficios netos mixtos, m谩rgenes presionados y m谩s incertidumbre relacionada con la macro), dados los m煤ltiplos con un PER a futuro por encima de 30 y una relaci贸n PER actual casi un 10 % m谩s alta que el promedio del S&P 500, podemos asumir con cautela que la valoraci贸n de la empresa parece estar forzada. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "