Niveles técnicos en el gráfico de la plata

El precio de la plata se mantiene en tendencia alcista, pero en las últimas sesiones se ha observado una desaceleración del impulso y un cambio hacia una fase de corrección. Desde la perspectiva de la metodología Overbalance, el patrón geométrico local 1:1 es de vital importancia, con su límite inferior en torno a los 87,00 $. Actualmente, el precio aún no ha alcanzado este nivel, pero está a su alcance, lo que significa que esta zona sigue siendo el soporte más importante desde el punto de vista de la estructura del mercado.

Según la metodología Overbalance, mientras el precio se mantenga por encima del límite inferior del patrón geométrico 1:1 en 87,00 $, el escenario base sigue siendo una continuación de la tendencia alcista. Una posible caída a este nivel y su defensa podrían generar espacio para la reanudación del movimiento alcista y un nuevo ataque al límite superior del patrón 1:1 en torno a los 95,83 $, que actualmente actúa como un nivel de resistencia clave.

Por otro lado, un rechazo sostenido del límite inferior de la geometría 1:1, es decir, una ruptura por debajo de 87,00 $, aumentaría el riesgo de una corrección más profunda. En tal escenario, el siguiente soporte significativo sería la zona de 83,60 $, resultado de las reacciones previas del precio.

Precio de la plata

Fuente : Plataforma de XTB