Noruega mantiene el tipo de interés en 4,25% sin cambios

El Banco Central de Noruega ha mantenido su tipo de interés oficial en un 4,25%, cumpliendo con las expectativas del mercado y sin cambios respecto a la tasa anterior. Esta decisión refleja una postura de estabilidad monetaria, indicando que el banco considera que el nivel actual de los tipos es adecuado para controlar la inflación y sostener el crecimiento económico en el país. Mantener el tipo en 4,25% también busca equilibrar las presiones inflacionarias sin afectar negativamente la actividad económica ni el empleo.
Tipo de interés oficial noruego: 4,25% (previsión: 4,25%, anterior: 4,25%)
