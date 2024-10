Noticias de criptomonedas: Ethereum sube un 5% y The Graph sube un 14% mientras Bitcoin se consolida en $63k 📈

Bitcoin todav铆a por debajo del l铆mite superior del canal de tendencia alcista; la reacci贸n alcista al PMI estadounidense se borr贸

El sentimiento en torno a la mayor铆a de las altcoins es mixto, pero el dominio de Bitcoin se debilita ligeramente; Ethereum sube casi un 5%

Graph repunta un 12% a pesar de la falta de noticias significativas sobre proyectos; se beneficia de la ola de euforia en torno a las criptomonedas, vinculada a la tendencia AI Bittensor (TAO), cuyos precios han aumentado casi un 150% desde el 7 de septiembre El optimismo de Wall Street y las expectativas de flexibilizaci贸n de la pol铆tica en la Reserva Federal est谩n impulsando actualmente el mercado de criptomonedas, y varios analistas de la industria esperan mayores entradas a los ETF estadounidenses que ofrecen Bitcoin y Ethereum. ETH ha repuntado m谩s del 15% en los 煤ltimos siete d铆as. En los 煤ltimos d铆as, los inversores minoristas han desatado las entradas a Ethereum, mientras que las llamadas "ballenas" han vendido en su mayor铆a en las 煤ltimas semanas, aunque el desarrollador del proyecto Vitalik Buterin ha indicado que est谩 cerca de alcanzar un hito de tarifas de transacci贸n bajas.

Los inversores tienen la esperanza de que el nuevo hard-fork de Pectra y los nuevos EIP propuestos por los desarrolladores mejoren la cadena de bloques Ethereum. Por otro lado, el conocido desarrollador de Cardano Charles Hoskinson señaló que un Congreso dividido y una nueva plataforma de comercio de criptomonedas propuesta por Donald Trump dividirán el mercado y el entorno regulatorio, con potencial para la industria. Las entradas netas a los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. todavía están en alza, sin embargo, la actividad de los inversores se debilitó con casi 0 entradas al IBIT de BlackRock desde fines de agosto: es una reacción bastante débil a una Reserva Federal muy moderada.

