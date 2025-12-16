Los mercados bursátiles de Asia-Pacífico continúan con las caídas observadas ayer en los selectivos estadounidenses. Los índices chinos bajan en torno al 1%, el surcoreano baja un 2,24% y el Nikkei 225 un 1,45%. Estas fluctuaciones reflejan la debilidad global del sector tecnológico, las preocupaciones sobre las valoraciones bursátiles y la persistente incertidumbre macroeconómica.

Política monetaria

La CBA prevé un aumento de 25 puntos básicos por parte del RBA en febrero de 2026, argumentando que el crecimiento se mantiene cerca de su potencial, el mercado laboral sigue siendo ajustado y la inflación subyacente es demasiado rígida como para justificar una pausa prolongada.

El NAB y Citi fueron aún más lejos, pronosticando dos aumentos en 2026 (febrero y mayo) debido a la persistente presión de los costes. Los mercados monetarios aún estiman una probabilidad ligeramente superior al 70% de que no haya movimiento en febrero.

Informes económicos

La inflación de los precios de los alimentos en Nueva Zelanda disminuyó mensualmente, aunque se mantiene alta interanualmente. Dado que los alimentos representan casi el 20% de la canasta del IPC, incluso pequeñas caídas mensuales pueden reducir significativamente la inflación general.

El PMI compuesto preliminar de Australia cayó en diciembre de 52,6 a 51,1, su nivel más bajo en siete meses, pero aún por encima del umbral de expansión, extendiendo la racha de crecimiento a 15 meses consecutivos. El sector servicios se debilitó, con el índice de actividad de servicios cayendo de 52,8 a 51,0, en medio de una disminución de las exportaciones y una mayor competencia. El sector manufacturero se mostró más estable.

El índice Westpac-Melbourne Institute de Australia cayó un 9%, hasta 94,5, revirtiendo gran parte del aumento del 12,8% de noviembre y situando la confianza claramente por debajo del nivel neutral de 100.

El PMI compuesto preliminar de Japón cayó de 52,0 a 51,5, marcando el noveno mes consecutivo de expansión, pero a un ritmo más lento. El sector servicios se mantuvo como el principal impulsor, con un índice de actividad de servicios de 52,5 (frente a 53,2). El sector manufacturero se mantuvo en contracción, pero mejoró de 48,7 a 49,7, la menor caída en aproximadamente 18 meses. Los nuevos pedidos volvieron a crecer.

El Comité Bancario del Senado de EE. UU. confirmó que no abordará este año el tan esperado proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas, lo que retrasará su avance hasta principios de 2026 como muy pronto.

Washington ha suspendido el Acuerdo de Prosperidad Tecnológica con el Reino Unido —un programa emblemático de cooperación para tecnologías de inteligencia artificial, cuántica y nuclear—, utilizándolo como palanca en las negociaciones sobre barreras comerciales no arancelarias.