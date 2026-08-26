¿Nuevo impulso para los semiconductores?

El contrato de futuros del Nasdaq 100 será seguido de cerca hoy por los mercados globales, a la espera de los resultados de Nvidia (NVDA.US), la mayor empresa cotizada del mundo, que se publicarán después del cierre del mercado estadounidense. Es probable que estos resultados condicionen el sentimiento de los inversores hacia los fabricantes de chips y los sectores vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial (IA). Los inversores esperan que la compañía registre un crecimiento interanual de los ingresos cercano al 100%, pero limitarse a superar las previsiones de consenso y elevar sus previsiones podría no ser suficiente para impulsar de forma significativa el sentimiento del mercado. Para reactivar el impulso en el sector de los semiconductores, Nvidia podría necesitar sorprender a los inversores con alguna novedad realmente relevante o aportar más detalles sobre acontecimientos que han aparecido en los medios de comunicación internacionales durante las últimas semanas.

¿Puede el sector de semiconductores beneficiarse de los resultados de Nvidia?

Uno de estos acontecimientos es la supuesta subida del 15% en el precio de las infraestructuras de servidores Vera Rubin y Grace Blackwell. Si la compañía eleva sus previsiones de márgenes manteniendo al mismo tiempo unas sólidas previsiones de ventas, el sector de los semiconductores podría recuperar impulso, lo que potencialmente favorecería un movimiento del Nasdaq 100 de nuevo por encima de los 30.000 puntos. Si Nvidia presenta unos resultados excelentes, pero no ofrece ningún catalizador nuevo significativo, la reacción del mercado podría ser mixta. En un escenario de sorpresa negativa que afecte a cualquiera de las métricas clave, no puede descartarse una corrección hacia los 28.600 puntos aproximadamente, nivel que corresponde al retroceso de Fibonacci del 38,2% del último movimiento bajista.

Los datos de Wolfe Research indican que las acciones de momentum están teniendo dificultades para recuperar sus medias móviles clave de 50 y 200 sesiones, que actualmente están actuando como resistencias.

Esta debilidad aumenta la importancia de los resultados de Nvidia, que podrían determinar la dirección a corto plazo de un amplio grupo de valores de crecimiento y semiconductores, sectores en los que se ha concentrado el capital hasta un grado sin precedentes durante los últimos dos años.

Actualmente, el Nasdaq 100 cotiza con un PER de aproximadamente 23 veces, frente a unas 30 veces en el máximo de la burbuja de las puntocom y una media de alrededor de 20 veces en los últimos 20 años. Por tanto, las valoraciones siguen siendo exigentes, aunque hasta ahora han estado respaldadas por unos sólidos fundamentales, entre ellos el auge de la inversión en IA y el rápido crecimiento de los beneficios.

Cotización del Nasdaq 100

Durante los últimos 30 días, el Nasdaq 100 ha atravesado varias sesiones más débiles y no ha conseguido mantenerse durante mucho tiempo por encima de los 30.000 puntos. Los principales niveles de resistencia que deben vigilarse hoy son los 29.500 y los 30.000 puntos, mientras que las zonas de soporte importantes se sitúan en los 28.600 puntos, correspondientes al retroceso de Fibonacci del 38,2%, y en los 28.000 puntos. Recientemente, el índice encontró soporte en torno a la EMA200 y, desde entonces, ha mantenido su tendencia alcista de medio plazo, pese a la pérdida de impulso observada durante las últimas semanas.