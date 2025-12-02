Nuevos discursos de banqueros centrales previstos para hoy

La atención del mercado se centra en las cifras preliminares del IPC de noviembre de la Eurozona. El informe de hace unos minutos del Reino Unido indicó un aumento mayor de lo esperado en los precios de la vivienda, tanto intermensual como interanual. Calendario económico del día 11:00 – Eurozona IPC preliminar interanual (mes de noviembre): 2,1% previsto frente al 2,1% anterior.

frente al 2,1% anterior. IPC subyacente interanual: 2,4% previsto frente al 2,4% anterior.

Tasa de desempleo de la Eurozona : 6,3% previsto frente al 6,3% anterior. Discursos de banqueros centrales 13:00 – Dolenc (BCE)

14:00 – Bowman (Fed)

15:30 – Dhingra (Banco de Inglaterra)

22:00 – Bullock (Banco de la Reserva de Australia) Seminario en directo Sigue de la mano de nuestro analista Manuel Pinto desde las 17:00 el plan de inversión para el mes de diciembre. Podrás verlo en directo desde el siguiente enlace :

