Nuevos informes de empleo en EE. UU.

- El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación de nuevos informes de empleo en Estados Unidos.
El sentimiento bursátil del martes mejora, especialmente en el premercado de los índices europeos. En Europa conoceremos los datos de la balanza comercial alemana mientras que las publicaciones más importantes de la sesión americana son los datos semanales de ADP y el informe JOLTS.
Calendario económico del día
- 14:15 - Datos semanales de ADP de EE. UU.
- 16:00 - Datos JOLTS del mercado laboral estadounidense de octubre
- 18:00 - Informe WASDE de EE. UU.
- 22:00 - Informe API sobre los inventarios de petróleo de EE. UU.
Perú mantiene tasa en 4,25% pese a una inflación bajo control
Datos en Europa: PIB de Reino Unido e IPC de Alemania
Resumen de la mañana: las bolsas siguen repuntando
La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "