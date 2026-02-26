Nvidia brilla en ingresos, pero China sigue siendo incógnita pese a licencia para el H200

volvió a demostrar por qué es el activo estructuralmente dominante del ciclo de infraestructura de. En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026 reportó USD 68,1 mil millones en ingresos, superando en casi USD 2,6 mil millones el consenso, mientras el beneficio por acción alcanzó USD 1,62, claramente por encima de los USD 1,52 esperados.La división deaportó USD 62,3 mil millones, confirmando que la demanda por entrenamiento e inferencia de modelos sigue absorbiendo oferta incluso en un entorno de creciente escrutinio geopolítico. El crecimiento ahora depende de una expansión transversal hacia gobiernos, empresas y nuevos modelos fundacionales.Desde una perspectiva de calidad de ganancias, el hecho de quesiga sorprendiendo al alza en esta escala de ingresos sugiere que el ciclo de inversión enaún no muestra señales claras de saturación.En paralelo a los resultados,confirmó que obtuvo una licencia del gobierno estadounidense para exportar pequeñas cantidades de chipsa China, bajo un régimen de evaluación caso por caso. Este cambio sustituye la política previa de presunción de rechazo, que en la práctica bloqueaba casi cualquier exportación avanzada.Sin embargo, la licencia no equivale a ingresos. Hasta el momento no se han concretado ventas reales y el propio Departamento de Comercio indicó ante el Congreso que no existen envíos confirmados. Incluso se reporta queno incorpora ingresos potenciales de China en su proyección, lo que sugiere que internamente la compañía no considera este canal como material en el corto plazo.En términos estratégicos, el movimiento es simbólico pero no transformacional. China sigue siendo un mercado potencial de decenas de miles de millones de dólares, pero hoy representa opcionalidad, no flujo asegurado.Antes de las restricciones de 2025,mantenía cerca de 95% de participación en el mercado chino de aceleradores extranjeros. Tras los controles, esa cuota prácticamente desapareció. En ese vacío han avanzado jugadores locales como Huawei y Cambricon, respaldados por política industrial activa.

Incluso si Pekín aprueba importaciones limitadas de H200, la dinámica ya cambió pues China está acelerando la sustitución doméstica. Esto implica que cualquier reapertura parcial no necesariamente restablecerá el antiguo dominio de Nvidia, sino que coexistirá con un ecosistema más fragmentado y politizado.

Si el mercado chino evoluciona genera autosuficiencia tecnológica progresiva.



Valoración implícita y lectura de mercado



El mercado enfrenta una dualidad interesante. Por un lado, Nvidia sigue generando crecimiento excepcional en Data Center sin contribución de China, lo que fortalece la narrativa de que la demanda global es suficiente para sostener la expansión. Por otro lado, la licencia vuelve a introducir la opción alcista que podría actuar como catalizador adicional si se materializan envíos.



Desde una perspectiva de múltiplos, el equity ya descuenta crecimiento elevado y liderazgo tecnológico sostenido. La sorpresa positiva en ingresos y BPA reduce el riesgo de compresión inmediata, pero la sostenibilidad dependerá de la elasticidad de la demanda corporativa y gubernamental frente a ciclos de gasto en IA.



Perspectiva de inversión

mantiene un crecimiento sólido enincluso sin China, lo que refleja resiliencia estructural, mientras que la licencia para exportarañade opcionalidad, pero aún no impacta los números. La valoración sigue dependiendo del ritmo de inversión global eny de su capacidad para sostener ventaja frente a AMD y los chips propios de los hyperscalers. Así, China deja de ser motor de crecimiento y pasa a ser una variable binaria de riesgo–oportunidad, actuando más como catalizador potencial.Fuente: xStationEn gráfico horario,consolida una estructura claramente constructiva tras recuperar con solvencia la zona de 182–184 y encadenar una secuencia de máximos y mínimos crecientes que la ha llevado hacia 196–197, niveles próximos a los máximos recientes. El precio se mantiene por encima de la(azul), cuya pendiente es positiva, y con holgura sobre la(naranja), lo que confirma un sesgo alcista de corto y medio plazo. La separación entre ambas medias refleja una fase de expansión direccional ya madura, aunque aún sin señales evidentes de agotamiento.Else aproxima a zona de sobrecompra, coherente con la aceleración reciente, mientras elmuestra un repunte que respalda la fortaleza del tramo actual. En términos técnicos, 196–197 actúa como resistencia inmediata: una ruptura sostenida abriría espacio hacia la zona psicológica de 200. Por el contrario, una incapacidad de consolidar sobre 195 podría dar paso a una corrección técnica hacia 192–190, donde confluyen soportes dinámicos relevantes. El activo mantiene un perfil alcista dominante, aunque en niveles que exigen confirmación para sostener la extensión.