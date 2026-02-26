Las acciones de PayPal caen 5% tras desmentido de rumores sobre adquisición por parte de Stripe

- El desmentido sobre una posible oferta de Stripe elimina el principal catalizador alcista reciente de PayPal, reactivando la presión bajista tras el rebote impulsado por rumores.
Semafor, citando fuentes familiarizadas con el asunto, informó que Stripe actualmente no está considerando presentar una oferta de adquisición por PayPal (PYPL.US).
La noticia provocó una fuerte venta en las acciones del gigante de pagos, que recientemente habían utilizado la especulación sobre una posible adquisición como “trampolín” para un rebote tras fuertes pérdidas, alimentando las expectativas de los inversionistas sobre una compra con una prima potencialmente significativa respecto a la valoración actual de mercado.
PayPal (D1 interval)
Fuente: xStation5
