Nvidia cae un 2,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado en medio de una investigación antimonopolio de China

Las acciones de Nvidia (NVDA.US), la mayor empresa de Wall Street, están cayendo casi un 2,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que China Central Televison informó de que la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) de China está investigando a la empresa con una demanda antimonopolio relacionada con su monopolio en el mercado de chips de IA. Durante el tercer trimestre de 2024 (tercer trimestre fiscal de 2025), Nvidia obtuvo casi el 15% de sus ingresos en el mercado chino. Ahora, los inversores pueden esperar que China intente reemplazar la cuota de mercado china de Nvidia con productos de otras empresas, en su mayoría locales, y con un mayor desarrollo de semiconductores. Las tecnologías de IA son fundamentales para numerosos sectores de alta tecnología, como la conducción autónoma, el análisis de datos, la modelización financiera o el programa chino de ciudades inteligentes. Los inversores pueden temer que otras empresas con sede en EE. UU. también puedan enfrentarse a las mismas presiones de China. Sin embargo, los detalles de la investigación por ahora siguen sin revelarse. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "