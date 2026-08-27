Nvidia lo ha vuelto a hacer: un trimestre excepcional y unas previsiones muy sólidas. Las acciones subieron tras unos resultados que superaron el consenso de Wall Street y demostraron, una vez más, que, incluso con una capitalización de mercado de alrededor de 5,5 billones de dólares, la compañía sigue creciendo a un ritmo que no desentonaría en una startup mucho más pequeña. Resulta difícil seguir escribiendo que Nvidia publica previsiones casi "absurdamente optimistas", para luego superarlas unos meses después y elevar aún más el listón en el siguiente informe. Lo más destacable es que la compañía lleva haciendo esto de forma constante desde 2023. Los resultados y las perspectivas de Nvidia parecen enviar un mensaje claro: quizás sea demasiado pronto para dudar del auge de las acciones relacionadas con la IA. Claro que nada es milagroso. Pero tampoco existe un grupo de empresas alternativas claramente posicionadas para beneficiarse de la IA a una escala comparable a la de las empresas tecnológicas y de semiconductores estadounidenses. Y un auge tecnológico de esta magnitud puede que solo se produzca una vez.

Nvidia arroja luz sobre el mercado de la IA

Los ingresos crecieron más del 100 % interanual, los ingresos de Data Center aumentaron aún más rápido, y la previsión de 108.000 millones de dólares en ingresos para el próximo trimestre volvió a superar claramente las expectativas del mercado. La dirección de Nvidia también sugiere que el auge de la infraestructura de IA no se está desacelerando: los compromisos de compra están aumentando, la infraestructura Rubin está entrando en producción y los socios de la nube están preparando millones de GPU adicionales y gigavatios de nueva capacidad. Al mismo tiempo, el panorama no está exento de riesgos. Los gastos operativos están aumentando rápidamente, la concentración de clientes sigue siendo alta y los enormes compromisos de compra ejercerán una presión creciente sobre el capital circulante en los próximos trimestres. Aun así, es difícil argumentar que la historia fundamental de la IA esté empezando a resquebrajarse, porque la demanda, el flujo de caja y la rentabilidad de Nvidia siguen en aumento. Esto no significa que el precio de las acciones tenga que subir sin interrupción o que la valoración actual sea barata, pero los resultados demuestran una vez más que el mercado no está pagando solo por ilusiones.

El beneficio neto de la compañía aumentó hasta un 126% interanual, mientras que el margen bruto se mantuvo en un 75%, prácticamente sin cambios trimestre tras trimestre a pesar de la enorme escala de crecimiento y alrededor de 2,5-2,6 puntos porcentuales más que hace un año. Esto sigue apuntando a una sólida combinación de productos y un importante poder de fijación de precios, incluso con la competencia ya presente y gradualmente más visible. La pregunta clave es cuánto tiempo puede Nvidia mantener una tasa de crecimiento tan excepcional antes de que la propia escala comience a jugar en su contra. Los inventarios aumentaron de 21.400 millones de dólares a 31.600 millones, mientras que las cuentas por cobrar aumentaron de 38.500 millones de dólares a 63.100 millones. Si el ritmo de expansión del negocio comenzara a desacelerarse, estos serían probablemente algunos de los primeros lugares donde aparecerían señales de deterioro de la calidad. Pero ¿es ese riesgo claramente visible o algo que debería preocupar a los inversores hoy? Realmente no. Las ventas de centros de datos aumentaron un 117% a 89.000 millones de dólares, mientras que los ingresos de hiperescaladores aumentaron casi un 29% trimestre tras trimestre. Esto confirma que las mayores plataformas en la nube siguen expandiendo agresivamente su infraestructura de IA, y Nvidia continúa siendo uno de los beneficiarios directos de estas ambiciones.

¿Puede Nvidia restaurar la confianza de los inversores en la IA?

El sólido informe también parece ofrecer cierto alivio al mercado tras un periodo de incertidumbre. Las últimas semanas han estado dominadas por titulares y comentarios que sugieren que el repunte de la IA está perdiendo impulso y que el capital se está alejando de los semiconductores, quizás de forma definitiva. Desconocemos si este informe en particular será suficiente para restaurar la confianza de los inversores en la infraestructura de IA y desencadenar una nueva ola de compras. Lo que sí sabemos es que si la mayor empresa cotizada del mundo sigue siendo capaz de aumentar su negocio en más del 100 % interanual, puede que sea demasiado pronto para declarar el fin del mercado alcista tecnológico. Las grandes tecnológicas siguen invirtiendo enormes sumas en inteligencia artificial, y parece demasiado simplista argumentar que esto se debe únicamente a la codicia o a la presión competitiva. Puede que simplemente los gigantes tecnológicos comprendan lo que hacen, y que billones de dólares sigan fluyendo hacia las empresas de infraestructura que sustentan todo el ciclo de inversión en IA y la expansión de la capacidad de computación global durante los próximos años. Nvidia es, sin duda, una de las grandes beneficiarias de este proceso, y su PER (relación precio-beneficio) a futuro, de aproximadamente 24 veces los beneficios esperados a 12 meses, no parece excesivo en relación con su actual tasa de crecimiento. Los mayores riesgos para la continuidad del mercado alcista de la IA podrían provenir del ciclo económico general; sin embargo, incluso en este ámbito, resulta difícil encontrar señales claras de un colapso en el crecimiento del PIB mundial o en la demanda. En este sentido, Nvidia ha superado la crisis del Estrecho de Ormuz con escasos daños fundamentales y se mantiene en posición de alcanzar nuevos máximos históricos en el precio de sus acciones, siguiendo la trayectoria récord de su negocio.

La reacción final del mercado se decidirá durante la sesión de Wall Street de hoy.