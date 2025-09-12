¿Nvidia reduce su apuesta en la nube frente a AWS?

Nvidia (Nvidia Corp.) estaría reduciendo sus esfuerzos para desarrollar el servicio DGX Cloud, que buscaba competir con Amazon Web Services (AWS). Según reporta The Information, la compañía estaría disminuyendo su enfoque en captar clientes corporativos para este proyecto. Esta noticia alivia la potencial presión competitiva sobre AWS, que se mantiene como líder en el mercado de infraestructura en la nube.

Para los inversores, esto implica que la posición de Amazon (Amazon.com Inc.) en el segmento de servicios en la nube se refuerza aún más. Como consecuencia, las acciones de Amazon podrían beneficiarse, ya que el mercado interpreta el debilitamiento de la estrategia de Nvidia como una ventaja para el actor dominante del sector.

Las acciones de Amazon suben un 0,5% en la preapertura del mercado, mientras que las de Nvidia avanzan un 0,1%.