Nvidia y xAI se unen a BlackRock, Microsoft, MGX y GIP en la AI Infrastructure Partnership (AIP)

La carrera por la infraestructura de inteligencia artificial se está acelerando, con un potencial de crecimiento económico de billones de dólares. BlackRock, Microsoft, MGX y Global Infrastructure Partners (GIP) han dado la bienvenida a Nvidia y xAI a la AI Infrastructure Partnership (AIP), fortaleciendo las inversiones en centros de datos impulsados por IA. AIP tiene como objetivo recaudar 30.000 millones de dólares en capital inicial, con la posibilidad de movilizar hasta 100.000 millones en inversiones totales, reflejando un gran interés de los inversores en infraestructura optimizada para IA. La AI Infrastructure Partnership (AIP) ha ampliado su alcance con la incorporación de Nvidia y xAI, que se unen a BlackRock, Microsoft, MGX y GIP para acelerar las inversiones en la próxima generación de centros de datos de IA y su infraestructura de soporte. Este movimiento estratégico refuerza la posición de AIP como una plataforma líder para el crecimiento económico impulsado por la IA, con Nvidia actuando también como asesor técnico, aprovechando su experiencia en computación acelerada y fábricas de IA. Además, GE Vernova y NextEra Energy se han asociado con AIP para desarrollar soluciones energéticas críticas para centros de datos de IA, asegurando fuentes de energía escalables y sostenibles. Con una meta de 30.000 millones de dólares en inversión inicial, la asociación busca desbloquear hasta 100.000 millones en financiamiento total, incluyendo deuda, lo que refleja la creciente demanda de infraestructura de alto rendimiento para IA y resiliencia energética. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las inversiones estarán centradas principalmente en EE.UU., países de la OCDE y naciones aliadas de EE.UU., impulsando aún más la innovación en IA y la expansión económica. Para los inversores, este desarrollo subraya el flujo creciente de capital hacia infraestructura de IA y soluciones energéticas, lo que convierte a empresas como Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) y compañías de computación en la nube enfocadas en IA en oportunidades atractivas. La colaboración con NextEra Energy (NEE) y GE Vernova también señala una mayor demanda de energía para aplicaciones de IA, beneficiando a las empresas especializadas en energías renovables, energía nuclear y almacenamiento de energía. Mientras tanto, BlackRock (BLK) y GIP están liderando las inversiones institucionales en infraestructura de IA como una clase de activo a largo plazo, destacando su potencial como un nuevo frente de inversión para capital privado y fondos soberanos. A medida que la tecnología de IA escala, la infraestructura que la respalda—centros de datos, redes eléctricas y ecosistemas de semiconductores—se convertirá en un motor económico clave, lo que hace de este sector una área esencial para los inversores que buscan exposición a la revolución de la IA. Nvidia El principal beneficiario de todas las iniciativas de inversión en IA seguirá siendo Nvidia, que suministra los chips más avanzados para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Esta semana, Nvidia está celebrando su conferencia anual, donde se han revelado varios anuncios clave. El CEO Jensen Huang presentó avances significativos en computación de IA, destacando la producción a gran escala de los chips Blackwell y el lanzamiento del sistema de próxima generación Rubin, previsto para 2026. Huang enfatizó que la demanda de infraestructura de IA de Nvidia sigue siendo "increíble", a pesar de las preocupaciones del mercado, ya que la IA está pasando de la fase de entrenamiento de modelos a la de inferencia en tiempo real, lo que incrementa las necesidades computacionales hasta 100 veces más. Entre los nuevos productos anunciados por Nvidia se encuentran: GPUs Blackwell Ultra con memoria mejorada.

con memoria mejorada. DGX Workstation , una estación de trabajo de alto rendimiento dirigida a profesionales de IA.

, una estación de trabajo de alto rendimiento dirigida a profesionales de IA. Dynamo, una herramienta de software gratuita para acelerar la capacidad de razonamiento de IA. Además, Nvidia ha asegurado un acuerdo con General Motors para el desarrollo de vehículos autónomos, reforzando su presencia en sistemas de conducción automatizada. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "