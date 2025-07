Optimismo moderado antes de la decisión de la Fed y los resultados de Microsoft/Meta Platforms.

El inicio de la sesión de hoy en Wall Street está marcado por un optimismo moderado, con los inversores centrados en la publicación de numerosos datos macroeconómicos y resultados empresariales. La lectura preliminar del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre indica una continuidad del sólido crecimiento, los datos del índice PCE muestran una desaceleración gradual de las presiones inflacionarias y el informe de ADP apunta a un ritmo más acelerado de creación de empleo en el sector privado. Los mercados se mantienen en modo de espera ante la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal prevista para esta tarde y la publicación de los beneficios de Meta Platforms y Microsoft, lo que mantiene la cautela entre los inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil US100 (intervalo D1) El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza hoy con un alza cercana al 0.20% respecto al cierre de ayer. El índice continúa manteniendo una clara tendencia alcista, como lo ilustran las medias móviles exponenciales (EMA) de 50, 100 y 200 días, respectivamente. Además, las Bandas de Bollinger muestran que el US100 se encuentra actualmente dentro del rango estadístico de movimientos de este instrumento durante las últimas 14 sesiones. El nivel de soporte más relevante para el instrumento sigue siendo el límite inferior de las Bandas de Bollinger (dos desviaciones estándar negativas) y la media móvil exponencial de 50 días (curva azul).

Fuente: xStation 5 Noticias corporativas: Las acciones de Meta Platforms (META.US) registran un comportamiento mixto hoy antes del informe trimestral. Los inversores son optimistas respecto al crecimiento de los ingresos y al rol de Meta como líder entre los Magnificent Seven. La empresa está desarrollando productos basados en inteligencia artificial, y sus plataformas sociales continúan generando altos ingresos publicitarios a pesar de la fuerte competencia. Se espera que los resultados financieros confirmen un sólido crecimiento y liderazgo sectorial, como lo indica la ventaja en el precio de la acción justo antes de la publicación de resultados. Puedes leer más aquí. Las acciones de Electronic Arts (EA.US) suben un 0.5% tras la publicación de los resultados fiscales del primer trimestre, ya que los pedidos netos de la compañía alcanzaron los 1,298 millones de dólares, superando el rango superior de las previsiones. El crecimiento está impulsado por la popularidad de la franquicia FC y la evolución positiva en torno a Apex Legends. PREVISIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE Los pedidos netos se situarán entre 1,8 y 1,9 mil millones de dólares , frente a una estimación previa de 2,04 mil millones .

Las ganancias por acción se situarán entre 29 y 46 centavos. PREVISIÓN PARA 2026 Se prevé que los pedidos netos se ubiquen entre 7,6 y 8 mil millones de dólares , con estimaciones en 7,8 mil millones .

Las ganancias por acción oscilarán entre 3,09 y 3,79 dólares. RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE Los pedidos netos fueron de 1,30 mil millones de dólares , un alza interanual del 2,9% , con estimaciones en 1,24 mil millones .

Los ingresos netos totales fueron de 1,67 mil millones de dólares , un +0,7% interanual , con estimaciones en 1,56 mil millones .

Los ingresos por servicios en vivo fueron de 1,38 mil millones de dólares, una caída del 2% interanual, con estimaciones en 1,1 mil millones. Las acciones de Humana (HUM.US) suben hasta un 5% tras elevar sus previsiones anuales de beneficios e ingresos, y publicar resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. Las nuevas proyecciones reflejan un mejor control de costos y una estrategia de reestructuración eficaz. Las acciones de MARA Holdings (MARA.US) suben un 3.5% después de publicar resultados récord en el segundo trimestre, con un aumento de EBITDA superior al 1,000% y un incremento de ingresos del 64% interanual. La empresa está consolidando una posición de liderazgo en el mercado de minería de criptomonedas, y el desempeño histórico del Bitcoin está mejorando el sentimiento de los inversores.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "