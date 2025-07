¿Optimismo real o espejismo de mercado? Tres sectores cíclicos lanzan señales, pero cuidado con los aranceles

El reciente retraso de la Casa Blanca en aplicar nuevos aranceles ha dejado al mercado en una especie de pausa forzada. Una pausa con sabor a incertidumbre. Mientras algunos inversores respiran con alivio, otros se preguntan si no será simplemente el último suspiro antes de una nueva oleada de volatilidad. Y sin embargo, el mercado ha respondido con euforia. Tres sectores cíclicos clave —industriales, financieros y consumo discrecional— acaban de marcar máximos históricos. No es un dato menor. Estos sectores son el termómetro del ciclo económico: cuando suben juntos, suelen anticipar crecimiento. Y cuando lideran rupturas, las probabilidades de retorno positivo en el S&P 500 en los meses siguientes tienden a aumentar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pero esta vez hay algo que no cuadra La amplitud del mercado sigue siendo baja. Es decir, son pocos los valores que están tirando del carro. La mayoría de las acciones del S&P 500 aún cotizan por debajo de sus máximos de 52 semanas. Eso es típico de fases maduras del ciclo. Y cuando eso ocurre, o bien viene una corrección, o bien una rotación interna hacia sectores más rezagados. ¿En qué punto estamos? En uno de transición. Y peligroso. Las estimaciones de beneficios para 2025 y 2026 siguen siendo sólidas.

Las grandes compañías parecen estar absorbiendo bien el ruido.

Pero los efectos reales de los aranceles aún no se reflejan en márgenes ni precios finales. De hecho, lo más probable es que los sectores con menor capacidad de trasladar costes al consumidor —textil, retail, automoción— sean los más expuestos si se endurece el frente comercial. Y no olvidemos que los aranceles no solo afectan márgenes: también siembran incertidumbre sobre inflación futura, inversión empresarial y confianza del consumidor. Lo que está en juego es mucho más que un punto porcentual en un guidance trimestral. Tipos, expectativas y distorsiones A eso se suma otro factor que está distorsionando las valoraciones: la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. La caída en los rendimientos de los bonos está haciendo que muchas acciones —sobre todo de crecimiento— parezcan más atractivas. Eso ha reactivado el interés en tecnología, inmobiliario y servicios públicos. Pero también puede estar alimentando una complacencia peligrosa. ¿Qué están haciendo los gestores en este entorno? Muchos están optando por estrategias híbridas: Combinar sectores de crecimiento estructural con sectores cíclicos aún rezagados.

Buscar oportunidades en compañías con alta posición corta o baja sensibilidad a los tipos.

Prepararse para un escenario donde lo improbable se vuelve rentable. La gran incógnita: ¿cuánto proteccionismo puede digerir el mercado? Hay una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿cuánto proteccionismo puede digerir este mercado sin atragantarse? La narrativa de que el mercado puede convivir tranquilamente con una guerra arancelaria silenciosa parece cada vez más frágil. Y no se trata solo de China: los mensajes contradictorios de la Casa Blanca generan desconfianza incluso entre aliados comerciales clave. Conclusión Estamos en una danza entre señales técnicas eufóricas y fundamentos aún no validados. Ignorar los riesgos puede salir caro, pero también es cierto que —históricamente— rupturas lideradas por sectores cíclicos han precedido fases sostenidas de expansión bursátil. Quien sepa moverse entre el miedo y la euforia, entre la protección y la rotación, puede encontrar oportunidades reales. Pero necesitará algo más que optimismo. Necesitará estrategia. Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio. ______ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "