Oracle muestra sólidos resultados del 1T24/25 y supera un nuevo máximo histórico en las operaciones previas a la apertura 📊

Los resultados del 1T24/25 de Oracle (ORCL.US) superaron las expectativas de consenso, con las ventas de la compa帽铆a impulsadas por una fuerte demanda continua de servicios en la nube relacionados con IA. Cabe destacar que la compa帽铆a present贸 s贸lidos resultados a pesar de la debilidad general en el sector de la tecnolog铆a. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Oracle firma un acuerdo con Amazon Oracle gener贸 ingresos de 13.31$ mil millones en el 1T24/25 (+6.9% interanual), manteniendo su crecimiento positivo ininterrumpido de ingresos interanuales durante m谩s de 12 trimestres. Estacionalmente, el primer trimestre del a帽o fiscal de la compa帽铆a tuvo el peor desempe帽o, por lo tanto, en t茅rminos intertrimestrales, la compa帽铆a registr贸 una disminuci贸n del 7%. Sin embargo, vale la pena se帽alar que los ingresos obtenidos durante los 煤ltimos 3 meses resultaron ser los m谩s altos trimestrales excluyendo el 4T22/23 y el 4T23/24. La din谩mica m谩s fuerte se puede ver en el segmento de ingresos de la nube, donde las ventas aumentaron un 22% interanual (tanto en t茅rminos informados como en moneda constante). Estos resultados se mantienen en l铆nea con las expectativas. La compa帽铆a tuvo un desempe帽o significativamente mejor en la disciplina de costos, impulsando el beneficio operativo ajustado a $ 5,71 mil millones (frente a los $ 5,59 mil millones previstos) y dando como resultado un margen operativo ajustado del 43% (frente al 41% del a帽o anterior y el 42,2% previsto). La compa帽铆a contin煤a aumentando sus asociaciones con gigantes tecnol贸gicos l铆deres, con acuerdos con Microsoft y Google que aseguran un fuerte crecimiento continuo en el segmento de bases de datos. Adem谩s de eso, Oracle anunci贸 una asociaci贸n con Amazon, que se espera que ayude a impulsar el crecimiento de los ingresos durante el a帽o fiscal 2024/25. En las operaciones previas a la apertura del mercado, la compa帽铆a ha subido m谩s del 8%, estableciendo as铆 un nuevo m谩ximo hist贸rico en $ 152. Fuente: xStation5 Resultados de Oracle para el primer trimestre 24/25 Ingresos ajustados $13.31 mil millones, +6.9% interanual, estimaciones $13.26 mil millones Ingresos en moneda constante +8%, estimaciones +7.43%

BPA ajustado $1.39 vs. $1.19 interanual, estimaci贸n $1.33

Ingresos en la nube (IaaS m谩s SaaS) $5.6 mil millones, +22% interanual, estimaci贸n $5.61 mil millones Ingresos en la nube (IaaS m谩s SaaS) en moneda constante +22%, estimaci贸n +22.4%

Ingresos en la infraestructura en la nube (IaaS) $2.2 mil millones, +47% interanual, estimaci贸n $2.2 mil millones Ingresos en la infraestructura en la nube (IaaS) en moneda constante +46%, estimaci贸n +45.7%

Ingresos en la aplicaci贸n en la nube (SaaS) $3.5 mil millones, +13% interanual, estimaci贸n $3.41 mil millones Ingresos en la aplicaci贸n en la nube (SaaS) en Moneda constante +10%, estimaci贸n +11,6%

Ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias $10.520 millones, +10% interanual, estimaci贸n $10.510 millones Ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias en moneda constante +11%, estimaci贸n +10,9%

Ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias de aplicaciones $4.770 millones, +6,7% interanual, estimaci贸n $4.750 millones Ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias de infraestructura $5.750 millones, +13% interanual, estimaci贸n $5.960 millones

Ingresos por licencias en la nube y licencias locales $870 millones, +7,5% interanual, estimaci贸n $731 millones Ingresos por licencias en la nube y licencias locales en moneda constante +8%, estimaci贸n -9,2%

Ingresos por hardware $655 millones, -8,3% interanual, estimaci贸n $690,3 millones

Ingresos por servicios $1.260 millones, -8,7% interanual, estimaci贸n $1.350 millones

Ingresos operativos ajustados $5.71 mil millones, +13% interanual, estimaci贸n $5.59 mil millones

Margen operativo ajustado 43% vs. 41% interanual, estimaci贸n 42.2%

