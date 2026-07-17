Oro en mínimos de noviembre: ¿por qué cae pese a la guerra?

El oro (GOLD) cotiza en mínimos desde noviembre, cerca de 4.000 dólares por onza, 26% por debajo de su máximo de enero cercano a 5.600 dólares. Estados Unidos e Irán protagonizan una de las escaladas más intensas del año, con ataques directos a buques petroleros y bombardeos que se intensifican día a día. En cualquier otro episodio, ese tipo de tensión alimentaría al oro como refugio. Esta vez lo está hundiendo.

La guerra empuja al petróleo, y el petróleo empuja a la Fed, no al oro

Estados Unidos atacó un buque petrolero cerca de la principal terminal de exportación de Irán, la primera vez que lo hace desde que reinstauró el bloqueo a los puertos del país, y Trump prometió intensificar los bombardeos hasta que Teherán deje de atacar buques en el Estrecho de Ormuz. El Brent (OIL) ya supera los 85 dólares por barril, en su cuarta sesión consecutiva de alza, el problema para el oro es que esa escalada no está operando por el canal habitual de refugio, sino por el de inflación, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, hasta hace poco uno de los funcionarios más dovish del banco central, advirtió que la autoridad monetaria podría necesitar subir tasas en el corto plazo si la inflación subyacente sigue mostrando presiones amplias.

Los mercados de swaps ya asignan más de 40% de probabilidad a un alza en la reunión de fin de julio y tienen completamente incorporado al menos un aumento antes de fin de año. Un dólar y unos rendimientos más firmes son, para un activo que no paga interés, un lastre mayor de lo que representa el impulso de refugio. Los metales preciosos quedaron bajo presión de venta apenas el petróleo volvió a la zona de 80 dólares, y que su propio modelo de posicionamiento muestra apuestas bajistas moderadas, con fondos que siguen tendencia dispuestos a vender de nuevo si el precio toca cerca de 3.790 dólares.

El desplome ya es uno de los más grandes en más de 60 años

En gráfico de cuatro horas, el oro mantiene una tendencia bajista bien definida, con una secuencia de máximos descendentes respaldada por una directriz que ha limitado todos los intentos de recuperación desde el máximo de comienzos de año. Actualmente, el precio vuelve a poner a prueba la zona de soporte comprendida entre 3.952 y 3.879 dólares, un área que ya ha contenido las caídas en varias ocasiones. Mientras ese nivel se mantenga, es posible observar rebotes técnicos de corto plazo, aunque la estructura seguirá siendo bajista mientras el metal permanezca por debajo de la directriz descendente y de las medias móviles de 50 y 200 períodos. Una ruptura clara de 3.879 dólares aumentaría la probabilidad de una extensión de las ventas hacia 3.812 dólares, mientras que una recuperación sostenida sobre 3.952 dólares sería la primera señal de que la presión vendedora comienza a perder fuerza. Fuente: xStation5.

El oro perdió 14% en el segundo trimestre, su peor desempeño desde 2013, y la caída de 26% desde el máximo de enero es apenas la quinta vez desde 1960 que el metal retrocede más de 25% desde un máximo. Los ETF respaldados por oro vienen registrando salidas netas constantes en los últimos meses, sin embargo, todavía hay poca evidencia de que los inversionistas estén armando posiciones cortas a gran escala, la actividad sigue apagada en Shanghái, Medio Oriente y el sur de Asia, donde los operadores prefieren no comprometerse en volumen mientras las tensiones en Medio Oriente sigan fluctuando tanto. Eso sugiere que esto se parece más a una retirada cautelosa que a una apuesta bajista con convicción.

El caso estructural de largo plazo no desapareció

Pese a la caída, los bancos centrales siguen construyendo reservas de oro, en parte porque las barras de metal quedan fuera del alcance del Departamento del Tesoro estadounidense, algo que no ocurre con el efectivo en dólares o los bonos del Tesoro. La diversificación de bancos centrales hacia oro sigue siendo una tendencia estructural, y China aprovechó la caída de precios de comienzos de año para sumar a sus tenencias. Una encuesta reciente del World Gold Council y YouGov mostró que más bancos centrales que nunca planean comprar oro este año.

Al mismo tiempo, se está construyendo nueva infraestructura financiera alrededor del metal, dado que Hong Kong lanzó esta semana la operación de prueba de un sistema de compensación de oro, Singapur planea el suyo antes de fin de año, y Londres evalúa adelantar el horario de su subasta matutina para captar más operaciones asiáticas. Fidelity International redujo su posición en oro a neutral entre enero y febrero, justo cuando el ciclo alcista de varios años del metal terminó de forma abrupta, y planea volver a sobreponderarlo, aunque todavía no define cuándo. Espera que el oro cierre el año apenas por encima del nivel actual y proyecta un regreso a un mercado alcista genuino recién en 2027, un escenario que solo se vería comprometido si los gobiernos redescubren la ortodoxia fiscal y los bancos centrales logran bajar la inflación en serio, algo que no describe al mundo actual. La primera señal técnica alcista que sigue de cerca es que la media móvil de 50 ruedas cruce por encima de los indicadores de más largo plazo, o que el precio recupere los 4.300 dólares.