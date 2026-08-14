Dólar hoy México: dólar queda estable tras caída inesperada del consumo en EE. UU.

El dólar frente al peso mexicano (USDMXN) se mantiene estable durante la jornada, operando alrededor de los 17,04 pesos, en una sesión sin publicaciones económicas relevantes en México. La atención del mercado permanece concentrada en Estados Unidos y en cómo los últimos indicadores están modificando las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

La ausencia de catalizadores locales deja al peso mexicano más expuesto a los movimientos externos. Los últimos datos estadounidenses han reducido las apuestas por una nueva subida de tasas, mientras el dólar global continúa cerca de sus niveles bajos recientes.

Sin datos en México, el mercado mira a Estados Unidos

El último dato del grupo de control de las ventas minoristas estadounidenses registró una caída inesperada durante julio. Aunque la lectura puede verse afectada por factores estacionales, el resultado introduce dudas sobre la fortaleza del consumo después de un periodo en el que la economía había mostrado una resistencia importante.

Al mismo tiempo, tanto los precios al productor como los precios al consumidor mostraron una moderación durante el periodo. La combinación de estas cifras ha reducido la presión inmediata para que la Reserva Federal vuelva a elevar las tasas durante su reunión de septiembre. La moneda estadounidense también continúa bajo presión internacional. El índice del dólar global (USDIDX) se mantiene cerca de sus niveles bajos recientes.

En México, la ausencia de indicadores durante la sesión reduce la presencia de catalizadores domésticos, por lo que la evolución del dólar en México permanece ligada principalmente a estos movimientos externos.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico de 15 minutos, el precio se mantiene alrededor de 17,041, después de recuperarse desde la zona próxima a 16,98. La cotización se ubica por encima de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos, situadas aproximadamente en 17,034 y 17,023, respectivamente. La primera resistencia visible se encuentra en 17,0475. Una ruptura y consolidación por encima de esta zona dejaría como siguientes referencias los niveles de 17,0632 y 17,0780. Por debajo, el soporte inmediato aparece alrededor de 17,0178, seguido por 17,0036 y 16,9932.

El RSI muestra que el impulso reciente continúa presente, mientras el MACD permanece en terreno positivo aunque las barras comienzan a moderarse. Por ahora, el comportamiento entre 17,0178 y 17,0475 concentra las principales referencias de corto plazo.

Fuente: xStation5.