Dólar hoy México: dólar queda estable tras caída inesperada del consumo en EE. UU.

- El dólar en México se mantiene estable y cotiza alrededor de los 17,04 pesos por dólar.
- Los últimos datos de Estados Unidos han reducido las posiciones que anticipaban una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
- En el gráfico de 15 minutos, el precio enfrenta una resistencia cercana a 17,0475, mientras 17,0178 aparece como primer soporte relevante.
- El dólar en México se mantiene estable y cotiza alrededor de los 17,04 pesos por dólar.
- Los últimos datos de Estados Unidos han reducido las posiciones que anticipaban una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
- En el gráfico de 15 minutos, el precio enfrenta una resistencia cercana a 17,0475, mientras 17,0178 aparece como primer soporte relevante.
El dólar frente al peso mexicano (USDMXN) se mantiene estable durante la jornada, operando alrededor de los 17,04 pesos, en una sesión sin publicaciones económicas relevantes en México. La atención del mercado permanece concentrada en Estados Unidos y en cómo los últimos indicadores están modificando las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
La ausencia de catalizadores locales deja al peso mexicano más expuesto a los movimientos externos. Los últimos datos estadounidenses han reducido las apuestas por una nueva subida de tasas, mientras el dólar global continúa cerca de sus niveles bajos recientes.
Sin datos en México, el mercado mira a Estados Unidos
El último dato del grupo de control de las ventas minoristas estadounidenses registró una caída inesperada durante julio. Aunque la lectura puede verse afectada por factores estacionales, el resultado introduce dudas sobre la fortaleza del consumo después de un periodo en el que la economía había mostrado una resistencia importante.
Al mismo tiempo, tanto los precios al productor como los precios al consumidor mostraron una moderación durante el periodo. La combinación de estas cifras ha reducido la presión inmediata para que la Reserva Federal vuelva a elevar las tasas durante su reunión de septiembre. La moneda estadounidense también continúa bajo presión internacional. El índice del dólar global (USDIDX) se mantiene cerca de sus niveles bajos recientes.
En México, la ausencia de indicadores durante la sesión reduce la presencia de catalizadores domésticos, por lo que la evolución del dólar en México permanece ligada principalmente a estos movimientos externos.
Análisis técnico del dólar en México
En el gráfico de 15 minutos, el precio se mantiene alrededor de 17,041, después de recuperarse desde la zona próxima a 16,98. La cotización se ubica por encima de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos, situadas aproximadamente en 17,034 y 17,023, respectivamente. La primera resistencia visible se encuentra en 17,0475. Una ruptura y consolidación por encima de esta zona dejaría como siguientes referencias los niveles de 17,0632 y 17,0780. Por debajo, el soporte inmediato aparece alrededor de 17,0178, seguido por 17,0036 y 16,9932.
El RSI muestra que el impulso reciente continúa presente, mientras el MACD permanece en terreno positivo aunque las barras comienzan a moderarse. Por ahora, el comportamiento entre 17,0178 y 17,0475 concentra las principales referencias de corto plazo.
Fuente: xStation5.
Qué esperar del peso mexicano hacia el cierre de 2026
Cierre de Mercado: EUR/USD intenta revertir la tendencia; Wall Street marca su tercera semana consecutiva de alzas 🚨
⬇️ Tres mercados a seguir la próxima semana (14 de agosto de 2026)
Dólar hoy Colombia: el dólar avanza a $3.157 pese al mejor dato de la industria colombiana en dos años
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "