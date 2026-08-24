🪙 Oro sobre US $4.600: las claves del repunte de los metales

- El oro marca nuevos máximos históricos y supera de manera consistente la barrera de los US$4.600 por onza, arrastrando al alza al resto de los metales preciosos.
- El oro marca nuevos máximos históricos y supera de manera consistente la barrera de los US$4.600 por onza, arrastrando al alza al resto de los metales preciosos.
Cierre de Mercado: Wall Street toma un respiro ante la caída de los rendimientos y del petróleo; disminuye la volatilidad en criptomonedas y divisas (25.08.2026)
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