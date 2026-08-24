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🪙 Oro sobre US $4.600: las claves del repunte de los metales

Ignacio Mieres
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El oro marca nuevos máximos históricos y supera de manera consistente la barrera de los US$4.600 por onza, arrastrando al alza al resto de los metales preciosos.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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