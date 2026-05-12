Oro y plata: ¿se preparan para otro rally?

Análisis técnico

Los metales preciosos vuelven a estar en un punto técnicamente muy interesante y, además, con un trasfondo fundamental que no se ha deteriorado tanto como parecía en las semanas más tensas. El mercado venía de un episodio extraño: guerra, inflación energética, tensión geopolítica… y, aun así, el oro no actuó como refugio perfecto. Eso confundió a muchos. Pero la explicación era bastante clara: el oro estaba cotizando más la expectativa de tasas reales altas y de una Fed menos flexible que el miedo geopolítico puro. Cuando suben yields, el dólar aguanta y el mercado descuenta menos recortes, el oro suele sufrir porque no paga cupón. La plata, en cambio, tiene una doble naturaleza: metal precioso y metal industrial. Y eso está haciendo que, ahora mismo, responda con más fuerza que el oro a cualquier mejora del sentimiento y a cualquier regreso del apetito por activos cíclicos. Ese matiz es clave para entender el momento actual.

En los últimos días, el mercado ha empezado a cambiar de tono otra vez. Hoy el oro caía algo presionado por un dólar algo más firme y por el repunte del petróleo al debilitarse la esperanza de una paz inmediata con Irán. Al mismo tiempo, la plata cayó un 3%, lo que deja claro que sigue siendo un activo con mucha más aceleración y también con mucha más sensibilidad táctica. Esa diferencia reciente entre ambos metales no es casual. El oro sigue más condicionado por tasas, dólar y expectativas de política monetaria. La plata, en cambio, además de eso, está recibiendo apoyo del lado industrial y del flujo especulativo.

El trasfondo fundamental sigue vivo

A nivel fundamental, el caso alcista de medio plazo no ha desaparecido. Morgan Stanley sigue defendiendo que el oro puede subir hacia 5.200 dólares por onza más adelante en 2026, apoyado en la reanudación de compras por parte de bancos centrales y ETF, y en la expectativa de que el mercado vuelva a mirar recortes de tasas cuando el ruido actual sobre energía e inflación empiece a despejarse. Esa casa insistía en que el problema del oro durante el conflicto iraní no fue una pérdida de su papel refugio, sino que el mercado pasó a descontar primero el endurecimiento monetario derivado del shock energético.

UBS mantiene una lectura también bastante constructiva: considera que la debilidad reciente ha sido temporal y sigue viendo soporte muy sólido desde la demanda institucional, incluidos bancos centrales y fondos soberanos, con un objetivo de 5.900 dólares a final de año. Esa idea es importante porque recuerda algo que muchos olvidan cuando el oro corrige: una tendencia estructural alcista no deja de serlo porque sufra una caída del 10% o del 12% si debajo siguen apareciendo compradores fuertes.

Y, mientras tanto, la plata está empezando a enseñar algo que el oro aún no enseña con la misma claridad: más aceleración y más capacidad de ruptura. Cuando el mercado vuelve a mirar crecimiento, actividad y cierta recuperación del riesgo, la plata suele recibir un doble impulso que el oro no tiene. Por un lado, su componente de refugio. Por otro, su componente industrial. Eso conecta muy bien con la lectura técnica que ya habíamos comentado días atrás.

Después de la capitulación del 23 de marzo, tanto el oro como la plata dejaron una base de corto plazo bastante consistente. Ese episodio fue importante porque marcó un extremo de venta muy agresivo, de esos que no suelen aparecer en mitad de una caída sana, sino cerca de un suelo táctico. A partir de ahí, ambos metales empezaron a dibujar una estructura de reconstrucción. En el caso del oro, esa estructura tomó forma de doble suelo en gráfico de cuatro horas. La confirmación vino con la ruptura de la zona de 4.650-4.660, y mientras el precio se mantenga por encima de esa referencia, la proyección sigue favoreciendo un escenario alcista de corto plazo.



Fuente: xStation5

La plata empieza a mostrar más fuerza

Eso no significa que el oro se haya vuelto imparable. De hecho, ahora mismo el oro está mostrando más debilidad relativa que la plata. ¿Por qué? Porque sigue más atado a tres variables que no terminan de comportarse del todo a su favor: el dólar, las yields y el ruido sobre tasas. Cuando el mercado teme que la energía vuelva a empujar inflación, el oro pierde parte de su brillo porque teme menos a la guerra que a una Fed más dura. La plata, en cambio, puede aguantar mejor ese entorno si el mercado interpreta que la actividad sigue viva y que la demanda industrial no se rompe. Ese es el gran motivo por el que el oro va algo más pesado y la plata mucho más viva.

Técnicamente, en el oro la idea es bastante clara. Mientras continúe por encima de 4.650, la estructura alcista sigue viva y ese doble suelo conserva validez. Si pierde ese nivel con claridad, entonces el riesgo de desarrollo bajista aumentaría bastante, porque el mercado empezaría a invalidar la estructura que ha construido desde finales de marzo. En otras palabras: el oro puede seguir subiendo, sí, pero está obligado a defender esa base. La fortaleza existe, pero necesita consolidar niveles.

En la plata, el dibujo es similar, pero con más energía. La zona que habíamos marcado en 36,93 sigue funcionando como la referencia importante. Mientras se mantenga por encima, el potencial alcista continúa intacto. Y aquí hay un detalle decisivo: la plata está mostrando más aceleración, está superando máximos previos interesantes y, por tanto, la lectura de momento sigue siendo más atractiva que en el oro. No porque el oro sea bajista, ni mucho menos, sino porque la plata está haciendo mejor el trabajo de continuidad.



Fuente: xStation5

Y eso tiene lógica también desde lo fundamental. Cuando un mercado empieza a pensar que el mundo no se hunde del todo, que el shock geopolítico no paraliza la actividad y que la inversión en tecnología, energía, infraestructura y electrificación sigue en marcha, la plata encuentra más catalizadores que el oro. Sigue siendo sensible a lo monetario, sí, pero no depende exclusivamente de ello.

Lo importante ahora no es adivinar si habrá otro gran rally mañana mismo. Lo importante es entender que ambos metales han dejado atrás la fase de venta desordenada y están intentando construir una continuación alcista real. Esa continuación, en el oro, sigue pasando por respetar 4.650. En la plata, por sostener 76,93. Mientras esos niveles aguanten, la estructura sigue favoreciendo el lado alcista. Si se pierden, tocará revisar el escenario con bastante más cautela.

Lo que estamos viendo no es una recuperación improvisada. Es un mercado que, tras capitular en marzo, ha empezado a reconstruir suelo. Ahora le toca demostrar si ese suelo era de verdad una base… o solo un descanso antes de otro susto

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.