Otro gran aumento de las reservas de petróleo a pesar de las perturbaciones en Oriente Medio.

- Los inventarios de crudo en EE.UU. aumentan fuertemente, generando presión bajista pese a tensiones geopolíticas.
- La demanda de productos refinados sigue sólida, evidenciando divergencias dentro del mercado energético.
- El mercado depende de la geopolítica: una desescalada podría acelerar una corrección del petróleo hacia $75–$80.
- Los inventarios de crudo en EE.UU. aumentan fuertemente, generando presión bajista pese a tensiones geopolíticas.
- La demanda de productos refinados sigue sólida, evidenciando divergencias dentro del mercado energético.
- El mercado depende de la geopolítica: una desescalada podría acelerar una corrección del petróleo hacia $75–$80.
El último informe de la EIA entrega una señal sorprendentemente bajista para el crudo, incluso en un contexto de alta tensión geopolítica.
Aumento inesperado de crudo (+5.451K): Este es el segundo incremento consecutivo de gran magnitud, lo que resulta difícil de conciliar con las fuertes disrupciones en Medio Oriente.
Caída en inventarios de productos refinados: A pesar del exceso de crudo, la gasolina (-2.593K) y los destilados (-1.032K) continúan disminuyendo más rápido de lo esperado. Esto indica que, aunque la oferta de crudo está aumentando en EE.UU., la demanda por productos refinados sigue siendo sólida.
Giro geopolítico: La caída en los precios está impulsada en gran parte por la especulación de que Donald Trump podría anunciar una desescalada o un cambio en la política hacia Irán durante la jornada.
El mercado se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, los datos físicos muestran un creciente exceso de crudo en EE.UU., mientras que, por otro, la atención sigue centrada en el conflicto. Si la prima geopolítica se desvanece debido a avances diplomáticos, el actual superávit podría acelerar una corrección de precios hacia el rango de $75–$80 por barril, en línea con la estructura temporal del mercado.
El precio del petróleo no está reaccionando de forma significativa a los datos del informe de la EIA, aunque logró frenar las caídas de los minutos previos. Actualmente, el crudo cotiza levemente por debajo de los $100 por barril, mientras los inversionistas esperan el discurso de Trump en la tarde en EE.UU., que podría generar movimientos relevantes en el mercado.
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