¿Suelo o más caídas? Bitcoin pierde 50% desde su máximo de octubre

Bitcoin entró a junio en terreno de capitulación, la criptomoneda cotiza alrededor de US$63.645, su nivel más bajo desde finales de febrero y aproximadamente 50% por debajo del máximo histórico de más de US$126.000 alcanzado en octubre.

Al mismo tiempo, el Nasdaq 100 marca récords y las acciones de inteligencia artificial siguen escalando. La pregunta que domina el mercado es si la fase de liquidación forzada ya está en su etapa final o si hay más presión por delante.

Los catalizadores que forzaron la venta

La salida de capital de los ETF de Bitcoin en EE.UU. es el factor más determinante. Los inversores retiraron cerca de US$4.400 millones en 13 sesiones consecutivas, la racha de salidas más larga desde que los fondos debutaron. Los activos bajo gestión de los ETF de Bitcoin cayeron de US$107.800 millones el 14 de mayo a US$85.000 millones. Citi estima que los flujos de los ETF explican aproximadamente el 45% de la variación semanal en el precio de Bitcoin, lo que hace de esta racha el factor más relevante para la caída actual.

Flujos de los ETFs. Fuente: Bloomberg.

Strategy (MSTR.US) amplificó el deterioro al vender 32 monedas por US$2.5 millones, una fracción mínima de sus US$53.000 millones en reservas pero psicológicamente significativa al romper la narrativa de acumulación perpetua asociada a Michael Saylor. Standard Chartered señaló que el historial de la empresa indica que las ventas suelen ir seguidas de compras aún más agresivas, con una posible adquisición el lunes de hasta 100 veces lo vendido. Aun así, el daño a la confianza ya estaba hecho.

Además, la rotación de capital hacia la inteligencia artificial también ejerce presión. El Nasdaq 100 acumula +41% en 12 meses mientras Bitcoin cede 38% en el mismo período y cotiza 48% por debajo del máximo. K Wave Media redirigió US$500 millones que había destinado a Bitcoin hacia centros de datos de IA. Las dos narrativas que sostuvieron el precio en el pasado, "oro digital" y "proxy de alta beta de tecnología", están siendo cuestionadas simultáneamente por los inversores institucionales.

Las señales que apuntan a un fondo

Los tenedores de largo plazo de Bitcoin, definidos como aquellos con posiciones de al menos 155 días, habían permanecido inactivos entre febrero y abril pero capitularon en los últimos días. Vendieron cerca de US$2.400 millones en dos jornadas, y el 26% del bitcoin transaccionado en los últimos 30 días provino de inversores que compraron por encima de US$90.000. La capitulación de compradores en niveles altos es un patrón recurrente en las etapas tardías de los mercados bajistas, lo que podría aumentar la confianza en que el fondo del ciclo actual está próximo.

Índice de miedo y codicia en el ámbito de las criptomonedas. Fuente: Binance.

La bronca y la convicción bajista entre los inversores minoristas están en máximos históricos, mientras los participantes con mayor trayectoria en el mercado muestran un optimismo cauteloso.

La adopción estructural tampoco se detuvo: United Texas Bank obtuvo una carta nacional del OCC para operar como banco de Bitcoin, y Banca Sella de Italia se convirtió en la primera entidad italiana con licencia bajo el marco MiCA de la UE para custodia y transferencias de activos digitales. La infraestructura institucional sigue creciendo aunque el precio no lo refleje de momento.

Análisis técnico

El gráfico diario muestra a Bitcoin en US$63.872, con la SMA200 y la SMA50 muy por encima del precio actual y con pendiente descendente, confirmando el sesgo bajista estructural del activo. El RSI se ubica en sobreventa extrema, un nivel que históricamente ha coincidido con agotamiento vendedor o mínimos de ciclo, aunque en tendencias bajistas fuertes puede sostenerse en esa zona por semanas.

El ADX confirma una tendencia bajista de alta intensidad sin señales de reversión. El nivel Fibonacci 61.8% alrededor de US$69.397 fue cedido, el próximo soporte estructural del D1 se ubica en el 100% en torno a US$52.076. La resistencia inmediata se encuentra en US$82.850 y las SMAs representan el obstáculo dinámico en el rango US$76.600-US$78.880.

Fuente: xStation5.

El gráfico horario muestra al Bitcoin en US$63.645, con las Bandas de Bollinger posicionando la banda superior en US$65.562, la media en US$63.721 y la inferior en US$61.881, el precio cotiza ligeramente por debajo de la media con soporte inmediato en la banda inferior.

El MACD genera un histograma positivo de aproximadamente +175 puntos a pesar de que ambas líneas permanecen en terreno negativo, esa divergencia alcista incipiente en el horario sugiere una posible estabilización en el muy corto plazo. Los niveles Fibonacci del H1 identifican soporte en el 61.8% alrededor de US$62.025 y profundo en el 100% en US$58.725, con extensión al 161.8% en US$53.388 como escenario extremo. El sesgo técnico combinado es bajista estructuralmente en el D1, con señales de agotamiento vendedor de corto plazo en el H1 que abren la posibilidad de un rebote técnico, pero sin los elementos necesarios para hablar de reversión de tendencia en el timeframe diario.

Fuente: xStation5.