Segunda sesión alcista consecutiva para el dólar El dólar salta por segundo día consecutivo, consolidando su posición como la divisa más fuerte del G10. El índice del dólar (USDIDX) avanza un 0,20 % hoy, alcanzando los 98,560 puntos, tras una subida del 1,10 % ayer. Este impulso se debe al acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE, que eliminó incertidumbre arancelaria y fortaleció el apetito por activos estadounidenses. Acuerdo comercial favorece a EE.UU. y presiona al euro El reciente acuerdo entre EE.UU. y la Unión Europea impulsa claramente al dólar. El pacto incluye tarifas del 15 % sobre automóviles y productos farmacéuticos, y compromisos europeos para comprar $750.000 millones en energía estadounidense e invertir $600.000 millones en la industria norteamericana. Esta negociación ha sido vista como desequilibrada, beneficiando a EE.UU. y dejando a los líderes europeos bajo críticas por ceder demasiado poder económico. A esto se suma la falta de margen para estímulos monetarios en la eurozona. El BCE ha pausado nuevas medidas y la economía europea muestra señales de estancamiento. Estas condiciones agravan el panorama para el euro, que pierde tracción frente al dólar sin un catalizador claro para recuperarse a corto plazo. El mercado anticipa movimientos clave desde EE.UU. El foco del mercado se traslada ahora a los datos macroeconómicos de EE.UU. Esta semana se esperan el informe ADP de empleo privado, la decisión de tasas de la Fed y el reporte NFP del viernes. Estos indicadores serán decisivos para anticipar posibles recortes de tasas a finales de 2025, especialmente en medio de tensiones entre el presidente Trump y Jerome Powell. Perspectiva técnica: resistencia clave para el dólar Desde un punto de vista técnico, el dólar al alza está rebotando desde un soporte importante. El próximo objetivo para los compradores se sitúa en los 98,700 puntos, nivel cuya ruptura podría consolidar una nueva fase alcista del dólar frente al euro y otras divisas. Fuente: xStation5.

