PayPal solicita convertirse en banco en EE. UU. en un contexto de flexibilización regulatoria

El movimiento se suma a una tendencia creciente de empresas tecnológicas y de criptomonedas que buscan ingresar al sistema bancario estadounidense.

De aprobarse, PayPal Bank reforzaría el financiamiento a pequeñas empresas y permitiría ampliar productos como cuentas de ahorro con intereses .

PayPal solicitó convertirse en banco en Estados Unidos , aprovechando un entorno regulatorio más favorable para las fintech .

PayPal da un paso estratégico hacia la banca en Estados Unidos

PayPal Holdings Inc. solicitó formalmente convertirse en un banco en Estados Unidos, presentando solicitudes ante la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y el Departamento de Instituciones Financieras de Utah. El objetivo es formar una compañía de préstamos industriales autorizada en ese estado, según informó la empresa en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en un giro regulatorio que ha abierto la puerta a que empresas de tecnología financiera accedan al sistema bancario tradicional, un escenario que hasta hace poco era considerado poco probable.

Refuerzo del crédito a pequeñas empresas

Si la solicitud es aprobada, PayPal Bank permitiría a la compañía fortalecer sus capacidades de préstamos a pequeñas empresas, un segmento clave dentro de su estrategia de crecimiento. Según la empresa, desde 2013 PayPal ha proporcionado acceso a más de 30 mil millones de dólares en préstamos y capital.

“Conseguir capital sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas que buscan crecer y expandirse”, afirmó Alex Chriss, director ejecutivo de PayPal, en el comunicado. “La creación de PayPal Bank fortalecerá nuestro negocio y mejorará nuestra eficiencia, lo que nos permitirá impulsar mejor el crecimiento de las pequeñas empresas y las oportunidades económicas en todo Estados Unidos”.

Un entorno regulatorio más favorable para fintech y cripto

La solicitud de PayPal llega poco después de que varias empresas de criptomonedas obtuvieran aprobaciones regulatorias preliminares para convertirse en bancos, entre ellas Circle Internet Group Inc., Ripple y Paxos.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, el interés por obtener licencias bancarias ha aumentado de forma significativa. Esto contrasta con el período de la administración Biden, cuando se presentaron muy pocas solicitudes y la percepción general era que las aprobaciones serían difíciles de conseguir.

Ese escenario ha cambiado de manera clara. Además de las firmas vinculadas a las criptomonedas, la división financiera de Nissan Motor Co. solicitó a principios de este año la misma autorización que PayPal, y la japonesa Sony Group Corp. también presentó una solicitud para convertirse en banco.

Expansión de productos financieros para consumidores

Además del foco en el crédito, PayPal indicó que está interesada en ofrecer a sus clientes cuentas de ahorro con intereses, a medida que desarrolla y mejora su portafolio de productos financieros centrados en el consumidor. Este paso reforzaría su posicionamiento como una plataforma financiera integral, más allá de los pagos digitales.

Cabe destacar que PayPal ya cuenta con una licencia bancaria en Luxemburgo, lo que le otorga experiencia previa operando bajo marcos regulatorios bancarios fuera de Estados Unidos.

Liderazgo de PayPal Bank

En caso de que la iniciativa avance, la presidenta de PayPal Bank será Mara McNeill, quien anteriormente se desempeñó como CEO del brazo financiero de Toyota Motor Corp.. Su nombramiento refuerza la intención de la compañía de dotar al nuevo banco de una estructura y liderazgo con experiencia en servicios financieros tradicionales.

Implicancias para el sector financiero

La entrada de PayPal al sistema bancario estadounidense podría marcar un nuevo hito en la convergencia entre fintech, pagos digitales y banca tradicional. En un contexto de regulaciones más flexibles, este movimiento puede intensificar la competencia por depósitos, crédito y productos de ahorro, especialmente en segmentos desatendidos por la banca tradicional.