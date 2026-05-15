Pershing Square tomó una posición en Microsoft. El fondo apunta a...

El fondo de inversión Pershing Square, administrado por Bill Ackman, anunció la creación de una nueva e importante posición en acciones de Microsoft Corp (MSFT). La decisión fue tomada tras la caída del precio de la acción luego de la publicación de los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año fiscal 2026.

Según la administración del fondo, esto llevó a que los múltiplos de valoración cayeran a niveles inferiores a los promedios históricos.

La estrategia actual del fondo consiste en asignar capital a compañías con una posición de mercado estable durante períodos de volatilidad de corto plazo. La institución cita transacciones similares realizadas anteriormente con acciones de Alphabet, Amazon y Meta.

Análisis de ratios y datos de Bloomberg Terminal

Un análisis de los datos de mercado muestra que la valoración actual de Microsoft se encuentra por debajo de los múltiplos históricos con los que el mercado ha valorado a la compañía en los últimos años:

Ratio Forward P/E (Precio/Ganancias para proyecciones a 12 meses): actualmente se ubica en 21,4x, cerca del promedio general del mercado.

Ratio EV/EBITDA: actualmente se sitúa en 13,1x. Esta cifra representa una desviación bajista significativa respecto a los niveles registrados entre 2021 y 2023, cuando el ratio se mantenía regularmente por encima de 20,0x.



En términos de valoración, las acciones de MSFT cotizan por debajo de los niveles promedio de los ratios Forward P/E y EV/EBITDA desde mayo de 2021. Fuente: Bloomberg Financial LP

El fondo también señala que el principal múltiplo de valoración no refleja completamente el valor de la participación económica del 27% que Microsoft posee en OpenAI. La valoración de OpenAI adoptada durante la última ronda de financiamiento implica que esta participación tendría un valor cercano a los 200.000 millones de dólares, equivalente al 7% de la capitalización bursátil total de Microsoft.

Resiliencia de mercado de los segmentos clave

Microsoft genera alrededor del 70% de sus ingresos totales a partir de dos segmentos principales: la suite Office 365 y la infraestructura en la nube Azure. Pershing Square considera infundadas las preocupaciones recientes de los inversionistas relacionadas con el aumento de competencia por parte de herramientas independientes de Inteligencia Artificial (IA) y con el ritmo de desarrollo de los servicios cloud.

Desempeño del segmento M365

Las aplicaciones de Office cuentan actualmente con más de 450 millones de usuarios activos diarios .

El ingreso promedio mensual por usuario ( ARPU ) se sitúa alrededor de los 20 dólares. Según los cálculos, esta cifra representa menos de la mitad de los costos que las empresas enfrentarían si adquirieran aplicaciones individuales de distintos proveedores.

La compañía está migrando hacia un modelo híbrido de precios, compuesto por una tarifa fija de licencia más cargos variables según el uso del asistente Copilot .

Los ingresos de este segmento de negocio crecieron un 15% durante el último trimestre, a tipo de cambio constante.

Infraestructura Azure y gasto de capital (Capex)

El segmento de nube Azure registró un crecimiento de ingresos de 39% durante el último trimestre, a tipo de cambio constante.

La estrategia de productos de IA se expandió hacia una arquitectura multimodelo. La plataforma Azure Foundry actualmente es utilizada por más de 10.000 clientes corporativos que despliegan más de un modelo de lenguaje.

El presupuesto de gasto de capital ( Capex ) para el año calendario 2026 fue incrementado hasta los 190.000 millones de dólares . Dos tercios de esta cifra están destinados a hardware de servidores e infraestructura de red.

El fondo clasifica estos gastos como inversiones con impacto directo sobre los futuros flujos de caja.

El portafolio de la compañía se complementa con divisiones subsidiarias consolidadas, incluyendo LinkedIn con 1.300 millones de usuarios, plataformas gaming como Xbox y Activision Blizzard, además del segmento publicitario del buscador Bing y el navegador Edge.

El material anterior constituye únicamente una presentación de las opiniones y puntos de vista publicados por Bill Ackman a través de la red social X. El contenido presentado tiene fines exclusivamente informativos y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como asesoría de inversión o recomendación para realizar transacciones en los mercados financieros. Todas las decisiones de inversión son tomadas por el lector bajo su propio riesgo. Fuente abajo:

https://x.com/BillAckman/status/2055206659849437592?s=20

Fuente: Bill Ackman, X