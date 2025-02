Peso chileno abre estable, respaldado por el repunte del cobre y menor incertidumbre comercial entre EE.UU., México y Canadá

El dólar abrió la jornada sin grandes variaciones frente al peso chileno, en un contexto donde la menor incertidumbre respecto a los aranceles y la recuperación del cobre han brindado apoyo a la moneda local. Menor incertidumbre comercial impulsa monedas emergentes El reciente acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá para retrasar en un mes la implementación de nuevas tarifas arancelarias favoreció a las monedas de la región. Aunque se mantiene el arancel del 10% a China, esta decisión sugiere que EE. UU. está utilizando los aranceles como una herramienta de negociación en lugar de fomentar una escalada en las tensiones comerciales, lo que ha generado alivio entre los inversionistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores internos refuerzan al peso chileno A nivel local, el peso chileno se ve respaldado por: Datos positivos de actividad económica , que reflejan un crecimiento sostenido en el país.

, que reflejan un crecimiento sostenido en el país. Repunte en el precio del cobre, el principal producto de exportación de Chile, lo que mejora las perspectivas fiscales y comerciales. Si las condiciones actuales se mantienen, el tipo de cambio podría continuar su tendencia bajista y acercarse a niveles de 974 por dólar en el corto plazo. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "