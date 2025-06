Peso chileno gana impulso y presiona al dólar hacia soporte clave

El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con una clara presión bajista, consolidando un movimiento descendente influenciado principalmente por un debilitamiento global del dólar estadounidense. Esta tendencia responde a la reciente publicación del informe de empleo ADP en Estados Unidos, cuyos resultados se ubicaron muy por debajo de las expectativas del mercado, reflejando una menor creación de puestos de trabajo en el sector privado. Este dato ha sido interpretado como una señal de enfriamiento en el mercado laboral estadounidense, lo que ha llevado a los inversionistas a reducir sus posiciones en dólares, anticipando una política monetaria menos restrictiva por parte de la Reserva Federal. En consecuencia, el dólar se ha debilitado de forma generalizada, y el peso chileno ha aprovechado este contexto para apreciarse. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave que impulsan la caída del USDCLP: Datos ADP por debajo del consenso : la menor creación de empleo ha generado una aversión hacia el dólar.

Fortaleza del cobre : el metal ha mantenido un rendimiento positivo, apoyando la entrada de flujos hacia monedas ligadas a materias primas como el peso chileno.

Estabilidad macroeconómica local: los indicadores económicos internos muestran una economía en equilibrio, fortaleciendo la percepción de riesgo país. Desde el punto de vista técnico, el par USDCLP se encuentra en una zona de consolidación entre los 931 y los 945 pesos, como se observa en el rectángulo delimitado en el gráfico. Esta fase lateral sugiere que el mercado está en búsqueda de un nuevo catalizador para definir tendencia. Sin embargo, el sesgo de corto plazo se mantiene bajista, con objetivos inmediatos hacia los 930 y eventualmente los 927 pesos, niveles que actuarían como próximos soportes relevantes.

