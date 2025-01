Peso chileno se aprecia 0.7% impulsado por expectativas de datos de empleo en EE.UU.

El peso chileno (USDCLP) inició la jornada con una apreciación del 0.7%, cotizando en torno a los 1000 pesos por dólar estadounidense. Este comportamiento refleja la expectativa de los mercados ante la inminente publicación de los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de diciembre en Estados Unidos. Estas cifras son consideradas un indicador clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y podrían influir en las perspectivas sobre futuras alzas de tasas de interés. Expectativas de los datos de empleo en EE.UU. Los NFP han mostrado una moderación en los últimos meses, con un promedio trimestral de 143,000 nuevos empleos , una cifra que, aunque menor, sigue siendo sólida en comparación con los niveles previos a la pandemia.

, una cifra que, aunque menor, sigue siendo sólida en comparación con los niveles previos a la pandemia. Una cifra superior a las expectativas podría reforzar la postura agresiva de la Fed, fortaleciendo al dólar y ejerciendo presión sobre monedas emergentes como el peso chileno.

En cambio, un reporte débil podría alimentar especulaciones sobre un posible giro en la política monetaria, favoreciendo una depreciación del dólar. Factores internacionales afectan al peso chileno La evolución del peso chileno también está influida por dinámicas internacionales, incluyendo decisiones en China y los mercados de deuda: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil China: El banco central suspendió temporalmente sus compras de bonos gubernamentales debido a una "escasez de oferta". Esta medida incrementó los rendimientos de los bonos chinos, lo que: Elevó el atractivo de activos en economías desarrolladas. Complicó los flujos hacia mercados emergentes, incluyendo Chile.

Tensiones globales: Las condiciones internacionales continúan generando volatilidad en el mercado cambiario local, aumentando la exposición del peso chileno a factores externos. El mercado de materias primas ofrece soporte limitado El cobre, principal producto de exportación de Chile, registró un leve avance del 0.05%, proporcionando un soporte marginal al peso chileno. Sin embargo, esta mejora no es suficiente para contrarrestar las presiones provenientes de las dinámicas globales y la volatilidad del dólar estadounidense. Proyecciones para el tipo de cambio El rango estimado para el USDCLP en la jornada se sitúa entre 998 y 1011 pesos por dólar, dependiendo de los siguientes factores: El impacto de los datos de empleo en EE.UU.

La reacción de los mercados financieros internacionales.

La evolución del precio del cobre y otras materias primas. El peso chileno sigue altamente influenciado por factores externos, y los datos de empleo en Estados Unidos serán determinantes para el comportamiento del tipo de cambio al cierre de la semana.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "