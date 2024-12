Peso chileno se aproxima al umbral de 1000 por dólar tras depreciación en apertura

El peso chileno comenzó la jornada en 996 por dólar, evidenciando una marcada depreciación que lo sitúa peligrosamente cerca del umbral de los 1000 pesos por dólar. Este movimiento está impulsado por factores externos e internos, principalmente relacionados con la política monetaria de Estados Unidos y la evolución de los precios de las materias primas. Factores clave detrás de la depreciación Decisión de la Reserva Federal: La Fed recortó su tasa de interés en 25 puntos básicos , una medida que, en teoría, podría beneficiar a monedas emergentes como el peso chileno debido a la expectativa de mayor liquidez en los mercados.

, una medida que, en teoría, podría beneficiar a monedas emergentes como el peso chileno debido a la expectativa de mayor liquidez en los mercados. Sin embargo, los comentarios del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) apuntaron a una postura restrictiva en el mediano plazo, lo que fortaleció la percepción de un dólar robusto a nivel global. Retroceso en el precio del cobre: El cobre, principal producto de exportación chileno, mostró un desempeño negativo tras una corrección iniciada en la jornada previa.

La caída en el precio de este metal afecta directamente al peso chileno, ya que reduce los ingresos por exportaciones y deteriora los términos de intercambio del país. Fortalecimiento global del dólar: Pese a las expectativas de una política monetaria más relajada, el dólar se apreció frente a la mayoría de las monedas emergentes debido a su percepción como activo refugio en un contexto de incertidumbre económica global. Proyección intradía y riesgos asociados En este entorno de elevada volatilidad, se espera que el peso chileno fluctúe entre 994 y 1004 por dólar. Los principales riesgos incluyen: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Persistente debilidad en el precio del cobre , que podría prolongar la presión sobre la moneda local.

, que podría prolongar la presión sobre la moneda local. Factores externos, como la evolución de las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el comportamiento del índice dólar (DXY). La situación refleja la creciente incertidumbre en los mercados financieros globales y resalta la necesidad de monitorear los desarrollos tanto en la política monetaria internacional como en los precios de las materias primas clave para Chile.

