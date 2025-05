Peso chileno se deprecia ante aversión al riesgo global y caída del cobre

El tipo de cambio en Chile inició la jornada con un sesgo alcista, influenciado por un entorno de mayor aversión al riesgo global y por factores tanto internos como externos que presionan al peso chileno. Contexto local: política monetaria estable ante un panorama incierto El Banco Central de Chile mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5%, una decisión que estuvo en línea con las expectativas del mercado y que refleja la cautela frente a la evolución futura de la inflación y la actividad económica. Esta estabilidad monetaria se produce en un escenario marcado por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Incertidumbre macroeconómica global, que dificulta una normalización más rápida de las condiciones financieras.

Presión inflacionaria persistente, aunque con señales de moderación.

Debilidad en el crecimiento, que requiere una política monetaria aún vigilante. Presión externa: caída del cobre y debilidad de China El peso chileno se deprecia, en gran parte por una caída cercana al 3% en el precio del cobre, el principal producto de exportación del país. Este descenso se explica por: PMI manufacturero de China que continúa en zona de contracción, señal de debilidad en la producción industrial.

PMI de servicios por debajo de las expectativas, lo que sugiere un enfriamiento más amplio en la demanda interna china.

China sigue siendo el principal consumidor mundial de cobre, por lo que sus indicadores económicos tienen un impacto directo en los términos de intercambio para Chile. Panorama internacional: dólar firme pese a datos mixtos en EE. UU. El dólar estadounidense se fortalece, pese a la publicación de datos dispares desde Estados Unidos: El informe ADP de empleo estuvo por debajo de lo esperado, lo que en principio podría haber debilitado al dólar.

El PIB del primer trimestre mostró una leve contracción del 0,3%. Sin embargo, este retroceso se explica principalmente por un aumento en las importaciones, un efecto técnico derivado del entorno arancelario actual, y no refleja una caída en el consumo interno. Proyecciones para la sesión En este contexto, se anticipa una mayor volatilidad para el peso chileno durante la jornada. Los analistas prevén que, si persiste el actual entorno de incertidumbre y aversión al riesgo, el tipo de cambio podría fluctuar en torno a los 956–960 pesos por dólar.

