Peso chileno se fortalece ante un dólar debilitado: cobre y entorno internacional como catalizadores clave

El dólar estadounidense inició la jornada con una tendencia bajista frente al peso chileno, en un contexto favorable marcado por una combinación de factores internacionales y el repunte sostenido del cobre, el principal producto de exportación de Chile. Desde los mínimos del pasado 9 de abril, el metal rojo ha registrado una recuperación cercana al 10%, impulsado por mejores perspectivas de demanda global. Este rebote ha sido especialmente significativo dado el clima de incertidumbre en torno a posibles medidas arancelarias aún no definidas, lo que sugiere que los inversionistas confían en un balance positivo de largo plazo para el commodity. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales factores que explican el movimiento del dólar Recuperación del cobre : El alza en su precio refleja expectativas optimistas sobre la economía global, especialmente por el rol central del cobre en la transición energética y la infraestructura tecnológica.

Confianza en fundamentos locales : El repunte del peso chileno también responde a una visión más constructiva sobre la economía nacional, respaldada por ingresos externos sólidos y una política fiscal contenida.

Debilitamiento del dólar a nivel global: Los últimos comentarios de la administración Trump respecto a la política monetaria han generado preocupación sobre la autonomía de la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell. Esto ha provocado una reducción de posiciones en dólares, beneficiando a monedas emergentes como el peso chileno. Proyección para la jornada De mantenerse esta dinámica, con un cobre al alza y un dólar presionado por factores políticos en EE.UU., el tipo de cambio USDCLP podría ubicarse entre los $950 y $955, consolidando una fase de apreciación del peso.

