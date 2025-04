Peso chileno se fortalece apoyado por repunte del cobre y debilitamiento del dólar

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una tendencia bajista, reflejando un contexto internacional más favorable para las monedas emergentes. Este movimiento se enmarca en una combinación de factores externos e internos que han impulsado la apreciación del peso chileno. Factores internacionales impulsan mayor apetito por riesgo Debilitamiento del dólar estadounidense : El dólar retrocedió frente a una cesta de monedas luego del anuncio de una pausa temporal en las restricciones comerciales impuestas por EE.UU. a productos tecnológicos chinos.

Anuncio de la administración Trump : La flexibilización en importaciones clave, como semiconductores y componentes electrónicos, fue recibida con optimismo por los mercados globales. Esta decisión mejora las perspectivas de las cadenas de suministro y disminuye momentáneamente la tensión comercial entre ambas potencias.

Mayor apetito por riesgo: Esta noticia fortaleció el interés por activos de economías emergentes, lo que se traduce en flujos de capital hacia monedas como el peso chileno. Cobre al alza apoya al peso chileno En el plano local, el cobre continúa su tendencia al alza, lo que refuerza el buen desempeño del peso al mejorar las perspectivas fiscales del país. Sin embargo, este impulso positivo está moderado por factores de incertidumbre política y económica interna, además de riesgos externos como la evolución de la política monetaria en EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nivel técnico y proyecciones El gráfico muestra que el USDCLP rompió con fuerza una línea de tendencia bajista a fines de marzo, impulsado por un rally hasta máximos en torno a los 1003 pesos .

Actualmente, el par retrocede desde ese nivel, apoyándose en el soporte clave de 958.77 , correspondiente al 50% de retroceso de Fibonacci .

Indicadores técnicos como el MACD y el estocástico muestran señales de corrección, con espacio para una consolidación en el corto plazo. Rango esperado para la jornada Se espera que el tipo de cambio se mantenga en un rango acotado entre los $955 y $960, en línea con una menor volatilidad y con atención puesta en los próximos movimientos del cobre y eventuales declaraciones desde la Fed que puedan modificar el apetito por riesgo global.

