Peso chileno se fortalece tras caída del dólar y datos de inflación en EE.UU.

El tipo de cambio en Chile ha mostrado una tendencia bajista en los últimos días, en línea con la depreciación del dólar a nivel global. La cotización del índice del dólar ha caído desde los 109,722 puntos hasta los 108,386 en la jornada de hoy, impactando directamente en el mercado cambiario chileno. Como resultado, el dólar en Chile descendió hasta los 952,7 pesos, rompiendo una fase de lateralización que se mantuvo desde el 6 de febrero en un rango de 956-965 pesos por dólar. Mercados globales reaccionan a datos de inflación en EE.UU. A nivel internacional, los mercados han estado atentos a los datos de inflación y su impacto en la política monetaria de la Reserva Federal. Hoy se publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que mostró un incremento mayor al esperado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación interanual: 3%, superando el 2,9% registrado en diciembre.

3%, registrado en diciembre. Inflación mensual: Mayor a lo proyectado, lo que generó sorpresas en el mercado. Este dato sugiere que la inflación aún no cede lo suficiente como para justificar recortes inmediatos en las tasas de interés por parte de la Fed, lo que ha generado volatilidad en los mercados financieros. Mañana se conocerá el Índice de Precios al Productor (IPP), el cual se espera que aumente un 0,1% respecto a diciembre, proporcionando más información sobre la dinámica inflacionaria. Impacto en el tipo de cambio y en el mercado chileno En el plano local, la evolución del tipo de cambio sigue ligada tanto a los factores externos como al comportamiento del cobre, que hoy registra una subida superior al 0,5%. Dado que el peso chileno mantiene una correlación inversa con el precio del cobre, este movimiento ha contribuido a la caída del dólar en el país. Si las condiciones actuales persisten y el dólar reanuda su apreciación a nivel global, el tipo de cambio en Chile podría recuperar terreno, con un soporte clave en los 950 pesos y posibles repuntes en el corto plazo.

