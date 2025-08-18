Peso colombiano estable y tensión política por caso Uribe Turbay

Colombia hoy: tensión política y TRM estable en 4.019 COP (18 de agosto)

Este lunes 18 de agosto, el peso colombiano abrió la semana con estabilidad en el mercado cambiario. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en 4.019,24 COP por dólar, mostrando un leve ajuste frente al cierre de la semana pasada.

La cotización refleja un entorno de calma relativa en los mercados, aunque con la atención puesta en la incertidumbre política interna y en la relación bilateral con Estados Unidos.

Crisis política: magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En el plano local, la agenda estuvo marcada por el avance de la investigación del asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía confirmó que el caso fue clasificado como magnicidio y reportó seis capturas.

El presidente Gustavo Petro insistió en que detrás del crimen hay grupos criminales internacionales , incluso vinculados al narcotráfico con conexiones en Dubái.

El hecho ha intensificado la polarización política y agrega un componente de riesgo a la percepción internacional sobre Colombia.





Relación con Estados Unidos

En paralelo, persiste el ruido diplomático tras los recientes cruces entre Donald Trump y Gustavo Petro, que han tensado el vínculo bilateral. Aunque las declaraciones más fuertes ocurrieron en días previos, este 18 de agosto los medios internacionales reflejan que el tema sigue impactando la agenda política y económica del país.

Perspectivas inmediatas

Mercado cambiario: estabilidad en torno a 4.020 COP, con soporte de flujos corporativos.

Política interna: riesgo elevado por el impacto del magnicidio en el clima de gobernabilidad.

Entorno externo: tensión con EE.UU. se mantiene como factor de incertidumbre de mediano plazo.

Análisis técnico USDCOP

El USDCOP se mantiene cerca de 4017, dentro de un triángulo descendente.

Soporte clave: 3992 – 3970.

Resistencia inmediata: 4045 y 4077.

MACD: en negativo, sin momentum alcista.

Medias móviles: presionan desde arriba, reforzando el sesgo bajista.

⚠️ Un quiebre bajo 3992 abriría espacio hacia 3964, mientras que superar 4045 habilitaría un rebote hacia 4077.