Peso colombiano repunta y marca máximos de tres jornadas frente al dólar este 26 de noviembre

-
El peso colombiano se aprecia este miércoles 26 de noviembre, con cotizaciones que oscilan entre 3.748 y 3.808 pesos por dólar, mostrando avances diarios y semanales.
-
La moneda gana impulso por factores internos —como el repunte de expectativas inflacionarias para 2025— y externos, entre ellos la caída del índice DXY y posibles cambios en la Reserva Federal.
-
La volatilidad semanal sigue contenida y permite observar un fortalecimiento reciente del peso, aunque persisten riesgos por decisiones de política monetaria en EE. UU. y Colombia.
-
El peso colombiano se aprecia este miércoles 26 de noviembre, con cotizaciones que oscilan entre 3.748 y 3.808 pesos por dólar, mostrando avances diarios y semanales.
-
La moneda gana impulso por factores internos —como el repunte de expectativas inflacionarias para 2025— y externos, entre ellos la caída del índice DXY y posibles cambios en la Reserva Federal.
-
La volatilidad semanal sigue contenida y permite observar un fortalecimiento reciente del peso, aunque persisten riesgos por decisiones de política monetaria en EE. UU. y Colombia.
El peso colombiano arranca la jornada con ganancias y toca nuevos máximos de tres días
Cotización en EE. UU.: estabilidad con ligero sesgo alcista
En la apertura de los mercados estadounidenses, el peso colombiano registra una cotización de 3.808,3 pesos por dólar, lo que supone una variación del 0,1% respecto a la jornada previa.
En la perspectiva semanal, acumula un avance del 0,22%, mientras que en el último año mantiene una caída del 8,48%, reflejando una tendencia bajista de largo plazo.
El comportamiento reciente muestra un avance constante durante dos sesiones consecutivas, lo que apunta a un mayor apetito por la moneda local y a una recomposición temporal frente al dólar.
Volatilidad: una semana más estable que el promedio anual
La volatilidad del peso colombiano en la última semana se sitúa en 6,56%, notablemente por debajo del 10,10% registrado en el horizonte anual.
Este comportamiento más controlado sugiere una fase de mayor estabilidad, pese a la influencia de factores internacionales que siguen condicionando la dinámica cambiaria.
La evolución reciente “puede ser indicativa de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al peso colombiano”.
Apertura local: el peso extiende su avance frente al dólar
En las primeras operaciones en Colombia, el dólar se transa en promedio a 3.798,52 pesos, según datos de Dow Jones, lo que representa una caída del 0,16% frente a los 3.804,65 pesos previos.
Durante los últimos siete días, el dólar muestra un descenso del 0,04%, mientras que la depreciación anual alcanza el 8,72%. El movimiento contrasta con la sesión anterior, cuando el tipo de cambio había subido un 0,25%.
La volatilidad semanal —6,92%— continúa por debajo de su media anual, lo que confirma una etapa de fluctuaciones acotadas.
Factores internos: inflación y política monetaria
El repunte de las proyecciones inflacionarias para 2025, que ahora superan el 5,3%, ha reforzado la expectativa de que el Banco de la República evalúe un aumento de tasas en diciembre.
Este ajuste cambia el panorama: se diluye la posibilidad de recortes durante el próximo año y se fortalece la percepción de mayor ajuste monetario, algo que suele brindar soporte al peso colombiano.
Factores externos: señales desde la Fed y datos económicos de EE. UU.
El entorno internacional también aporta impulso a la moneda colombiana. De acuerdo con Reuters, el presidente estadounidense Donald Trump evalúa designar a Kevin Hassett como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. La posible llegada de Hassett alimenta la expectativa de recortes de tasas en el corto plazo.
A esto se suman cifras recientes de la economía estadounidense:
-
Peticiones semanales de subsidio por desempleo: 216.000, por debajo de las 225.000 previstas.
-
Pedidos de bienes duraderos: aumento del 0,5% en septiembre, frente al 0,3% esperado.
Como resultado, el Índice del Dólar (DXY) cae un 0,24%, ubicándose en mínimos desde el 19 de noviembre, en 99,56 puntos.
Máximos de tres jornadas: el USD/COP extiende su retroceso
El par USD/COP pierde tracción y cae un 1,47% en la jornada del miércoles, tocando mínimos del 21 de noviembre en 3.744,75 pesos.
La divisa estadounidense opera alrededor de 3.748,25 pesos, rompiendo una racha de dos sesiones consecutivas al alza y consolidando el fortalecimiento del peso colombiano.
China sacude el mercado global: el nuevo futuro de platino impulsa precios y dispara a las mineras
Tres mercados a seguir la próxima semana (28.11.2025)
🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (28.11.2025)
El EUR/USD sube tras un IPC alemán menor al esperado
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "