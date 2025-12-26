Peso mexicano termina con alzas leves tras Navidad

Las principales resistencias se concentran en 18.40 y luego en la franja 18.98–19.56 , donde el precio ha reaccionado previamente.

El área de soporte más inmediata se ubica en torno a 17.23 , y un soporte mayor aparece cerca de 16.65–16.70 .

El tipo de cambio en el gráfico diario se mantiene alrededor de 17.92 , zona relevante tras la caída desde los máximos de 2024.

El movimiento del peso mexicano puede verse más “técnico” de lo normal: cuando baja la liquidez, el mercado suele respetar (o atacar con fuerza) niveles visibles como soportes y resistencias, generando desplazamientos más rápidos alrededor de zonas clave.

¿En cuánto está el dólar hoy 26 de Diciembre?

En el gráfico diario (D1) USD/MXN que compartiste, el precio se observa alrededor de 17.92 (zona 17.91–17.92). Esto ubica al tipo de cambio en un tramo bajo respecto de los movimientos más amplios vistos en los últimos años y, sobre todo, por debajo de las áreas donde el par llegó a operar por encima de 20 durante 2024.

USD/MXN: lo que está diciendo el precio

La estructura dominante del gráfico diario sugiere un recorrido de debilidad del dólar frente al peso mexicano desde los máximos de 2024: después de marcar una zona alta cercana a 20.7, el precio fue construyendo un camino descendente y terminó devolviendo buena parte de ese avance. Traducido a lectura simple, mientras el par no recupere niveles superiores con fuerza, el sesgo se mantiene más alineado con un peso mexicano firme.

En la zona actual, el mercado está muy cerca de un umbral psicológico (el entorno de 18), pero lo relevante es que el precio ya se apoya en una franja que suele actuar como “piso” de corto plazo. Si esa área cede con claridad, el gráfico deja como referencia inmediata el soporte alrededor de 17.23. Y si la presión bajista se extendiera, el siguiente escalón técnico importante aparece en la región de 16.65–16.70, que destaca como un soporte mayor por su ubicación en la parte baja del movimiento.

Soportes y resistencias: dónde suele reaccionar el tipo de cambio

Mirando el mapa de niveles, el soporte más cercano está en el rango actual (17.9 aprox.), porque es donde el precio está “decidiendo” si se sostiene o acelera. Debajo, el nivel 17.23 funciona como la referencia más clara; y más abajo, 16.65–16.70 se ve como una zona de soporte de mayor jerarquía.

Por el lado superior, cualquier rebote técnico tendrá primero una prueba en 18.40, que se aprecia como una zona donde el precio ya se detuvo y revirtió en el pasado. Si el rebote supera ese punto, la siguiente área natural es 18.98–19.00, por confluencia técnica y por ser un número redondo que suele concentrar órdenes. Más arriba, el gráfico deja una resistencia adicional cerca de 19.56, antes de entrar en zonas superiores donde el par llegó a operar con mayor volatilidad.

Escenarios técnicos que se desprenden del gráfico

Si el precio se mantiene por debajo de 18.40 y vuelve a presionar a la baja, el escenario técnico más directo es una continuación hacia 17.23, con la zona 16.65–16.70 como referencia posterior si la debilidad del par se profundiza. En cambio, si aparece un rebote y el mercado logra recuperar 18.40, el movimiento podría extenderse hacia 18.98–19.00; ahí es donde el gráfico empieza a exigir confirmación, porque una subida hasta esa zona todavía puede encajar como rebote dentro de una estructura más bajista.

Este enfoque es estrictamente análisis técnico basado en el gráfico compartido y en cómo el precio viene reaccionando a niveles relevantes del tipo de cambio.