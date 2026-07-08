🔴 Petróleo se dispara: ¿ha tocado suelo?

- Analizamos el reciente repunte del precio del petróleo, revisando si los niveles actuales sugieren que el crudo ha tocado suelo o si aún existen riesgos que podrían limitar una recuperación más sostenida.
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