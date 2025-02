Petróleo sube por caída de stock

Petróleo sube casi 3% por la caída en inventarios Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos cayeron en 3,728 millones de barriles en la semana que finalizó el 2 de agosto de 2024, superando significativamente las expectativas del mercado de una reducción de 0,4 millones de barriles y ampliando la caída de la semana anterior, según los datos del Informe sobre el estado del petróleo de la EIA. Esta marca la sexta caída consecutiva de los inventarios, con descensos más pronunciados de lo esperado. Por otro lado, las existencias en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 579 mil barriles, revirtiendo la caída de 1,106 millones en el período anterior. Las existencias de gasolina también subieron en 1,34 millones de barriles, a pesar de las expectativas del mercado de una disminución de 1,8 millones. Además, los inventarios de combustible destilado aumentaron en 949 mil barriles, superando los 200 mil previstos.



OIL (H1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esto provocó un pequeño cambio en la estructura bajista y estableció objetivos del día en $79.49 y $80.05, con un soporte clave en $77.12. Si el impulso no se mantiene, el precio podría retroceder a $75.63. Fuente: xStation 5



Detalles del Reporte de Inventarios: Importaciones netas de crudo de EE. UU.: aumentaron en 552 mil barriles por día en la semana que finalizó el 2 de agosto de 2024.

aumentaron en en la semana que finalizó el 2 de agosto de 2024. Existencias de crudo en Cushing, Oklahoma: aumentaron en 579 mil barriles , tras cuatro semanas consecutivas de descensos.

aumentaron en , tras cuatro semanas consecutivas de descensos. Producción de combustible destilado en EE. UU.: aumentó a 56 mil barriles el 2 de agosto desde los 43 mil barriles de la semana anterior.

aumentó a el 2 de agosto desde los 43 mil barriles de la semana anterior. Existencias de combustible destilado en EE. UU.: aumentaron en 950 mil barriles , ampliando el aumento de 1,54 millones de barriles de la semana anterior.

aumentaron en , ampliando el aumento de 1,54 millones de barriles de la semana anterior. Producción de gasolina en EE. UU.: aumentó a 32 mil barriles el 2 de agosto desde -205 mil barriles en la semana anterior.

aumentó a el 2 de agosto desde -205 mil barriles en la semana anterior. Existencias de combustible para calefacción en EE. UU.: aumentaron en 410 mil barriles, la mayor cantidad desde mediados de junio. Factores Adicionales Influenciando el Mercado El incremento en las importaciones netas y la producción de diversos combustibles destacan un aumento en la actividad de las refinerías de Estados Unidos, que consumieron 252 mil barriles más en la semana que finalizó el 2 de agosto de 2024, comparado con una caída de 257 mil barriles en el período anterior. Estas fluctuaciones en los inventarios y la producción se dan en un contexto de preocupaciones geopolíticas y tensiones en Oriente Medio, que están afectando el suministro de petróleo. Además, la reciente declaración de Donald Trump sobre la necesidad de llenar las reservas estratégicas de petróleo ha influido en el mercado, estableciendo objetivos en los 79.49 y 80.05 dólares por barril, con un soporte clave en 77.12 dólares. Perspectivas del Mercado La Administración de Información de Energía (EIA) rebajó su previsión de demanda mundial de petróleo debido a la desaceleración económica en China, el mayor importador de crudo del mundo. La proyección actual es de unos 104,5 millones de barriles diarios en 2025, una reducción de 200.000 barriles diarios respecto al pronóstico anterior.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "