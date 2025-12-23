PIB de EE.UU. Crece 4,3% en Tercer Trimestre: Impacto en S&P 500

El dato de PIB del tercer trimestre ha llegado tarde, pero no ha llegado débil. Un crecimiento anualizado del 4,3%, el más fuerte en dos años, cambia el tono del mercado justo cuando muchos dudaban de la solidez real de la economía estadounidense. No es un número menor ni fácil de ignorar, y su impacto se está dejando sentir directamente en los gráficos, especialmente en los grandes índices.

El S&P 500 es el mejor ejemplo de cómo el mercado está leyendo este contexto. Tras varias semanas de digestión y consolidación cerca de máximos, el índice ha conseguido romper la zona de resistencia clave en torno a 6.940 puntos, un nivel que venía actuando como techo psicológico y técnico. Justo por encima, en la zona de 6.950, se encuentra el máximo previo, referencia natural para muchos gestores y traders de corto plazo.

Desde el punto de vista técnico, lo relevante no es solo la ruptura, sino cómo se ha producido. No ha sido un spike puntual ni una vela aislada empujada por un titular. El movimiento llega tras una fase de compresión, con mínimos crecientes y volatilidad contenida, lo que suele preceder a desplazamientos direccionales más limpios. Además, los indicadores de momentum acompañan: la pendiente de las medias de corto y medio plazo sigue siendo positiva y el índice se mantiene claramente por encima de su media de 50 sesiones, que ahora empieza a actuar como soporte dinámico.

Aquí es donde entra el enfoque de trading más interesante. En mercados alcistas sanos, las rupturas no se persiguen, se trabajan. Si el S&P 500 es capaz de consolidar por encima de 6.940–6.950, cualquier retroceso ordenado hacia esa zona podría convertirse en una oportunidad táctica para buscar largos, siempre que el precio muestre aceptación y no rechazo. Es el clásico cambio de polaridad: lo que antes era resistencia pasa a ser soporte. Esa es la zona que conviene vigilar con lupa en las próximas sesiones.

El trasfondo macro refuerza esta lectura. El crecimiento del 4,3% no viene de un estímulo artificial puntual, sino de un consumidor que sigue gastando, con el consumo creciendo al 3,5% anualizado. Es cierto que la inflación subyacente repuntó hasta el 2,9%, y que el mercado laboral muestra señales de enfriamiento con el paro en 4,6%, pero precisamente esa mezcla, crecimiento fuerte con ciertas grietas, es la que mantiene a la Reserva Federal en un equilibrio delicado. Para los mercados, eso se traduce en una expectativa de tipos que no suben agresivamente y en un entorno todavía favorable para los activos de riesgo.

A corto plazo, el momentum es claramente alcista. No se aprecia distribución evidente en los máximos, ni divergencias bajistas claras en los osciladores principales. El mercado no parece querer girar ahora mismo; más bien da la sensación de que está probando cuánto papel hay disponible arriba. Eso no significa que no pueda haber retrocesos, pero mientras estos sean superficiales y se produzcan por encima de las zonas de ruptura, encajan más como pausas técnicas que como señales de agotamiento.

La clave, como siempre en zonas de máximos, es la gestión de expectativas. No es el momento de anticipar techos por el simple hecho de estar en máximos históricos, pero tampoco de asumir que el camino será lineal. El comportamiento del precio alrededor de 6.940–6.950 será determinante. Si el índice pierde esa zona con claridad y aumenta la volatilidad, tocará reevaluar. Si la respeta y construye base por encima, el sesgo seguirá siendo de continuidad.

En resumen, el dato de PIB ha servido como catalizador para confirmar lo que el gráfico ya venía insinuando: el mercado sigue teniendo gasolina. El S&P 500 ha roto resistencias relevantes y, mientras se mantenga por encima de ellas, buscar retrocesos y no persecuciones parece la estrategia más sensata. El momentum manda, y de momento, juega a favor de los alcistas.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

