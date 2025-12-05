PIB de la Eurozona por encima de las expectativas

Lecturas del PIB de la Eurozona
- Interanual: 1,4% (Esperado: 1,4%. Anterior: 1,5%).
- Intertrimestral: 0,3% (Esperado: 0,2%. Anterior: 0,1%).
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado
Moore Threads y su espectacular debut en la bolsa china
