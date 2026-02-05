¡Plata en pánico!

La plata está registrando una fuerte caída superior al 10%, rompiendo el nivel de 80 dólares por onza. Este movimiento refleja una corrección violenta tras el rally récord de 2025. No se trata de un colapso de los fundamentos de oferta y demanda, sino principalmente de liquidaciones forzadas de posiciones especulativas apalancadas, amplificadas por mayores exigencias de margen en el mercado y por un dólar estadounidense más fuerte.

Las causas inmediatas del desplome están vinculadas a las reacciones del mercado ante decisiones de la CME, que golpearon a especuladores de corto plazo fuertemente apalancados que mantenían posiciones largas abiertas desde los máximos por encima de USD 120. La caída de hoy bajo los USD 80, junto con el rebote inicial posterior al crash, encaja con el patrón clásico de toma de utilidades y desarme de exceso de apalancamiento.

Factores macroeconómicos más amplios también están influyendo en la dinámica del precio. El nombramiento de un nuevo presidente de la Fed ha reducido el atractivo de los metales preciosos y ha fortalecido al dólar. Parte importante de las alzas previas de la plata, que acumuló casi un 200% de subida interanual en 2025, se sustentaba en expectativas de recortes agresivos de tasas, ahora en revisión. Este cambio está provocando una rotación de capital hacia la renta variable, especialmente hacia el sector tecnológico, que ha mostrado resultados sólidos.

Tras esta corrección abrupta, el mercado de la plata sigue siendo altamente inestable. En las próximas semanas se espera volatilidad extrema, con posibilidad tanto de nuevas caídas como de rebotes violentos en cualquier momento.

